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عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كوسة بالسجق، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في الغداء.
مقادير عمل كوسة بالسجق
كوسة
سجق
ثوم
زيت
عصير طماطم
فلفل رومي
ملح
فلفل أسود
طماطم
طريقة عمل كوسة بالسجق
يقلب السجق مع الفلفل الرومى والطماطم مع الماء على النار.
يضاف عصير الطماطم لخليط السجق عند الغليان.
تقطع الكوسة وتوضع فى بايركس ويضاف الثوم مع الملح والفلفل على الكوسة وتقلب.
يضاف خليط السجق لخليط الكوسة فى البايركس وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج.
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