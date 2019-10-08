حساسية الحيوانات الأليفة

يعانى بعض الأشخاص من حساسية تجاه بعض الحيوانات الأليفة، ويكون سببها في أغلب الأحيان التعرض لـ "وبر الحيوانات الأليفة"، ويكثر ذلك مع الكلاب والقطط، ومن أعراض الحساسية تجاه الحيوانات الأليفة كما ذكرها موقع "Mayo Clinic". العطس. سيلان الأنف. حكة. احمرار بالعينين. زيادة إفراز الدموع. احتقان الأنف. الشعور بحكة في الأنف. الرشح. Advertisements الاستيقاظ المتكرر. انتفاخ الجلد أسفل العين . أسباب الإصابة تحدث الحساسية عندما يتفاعل جهاز المناعة لديك مع مادة غريبة؛ مثل حبوب اللقاح أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة. عندما تستنشق المادة المثيرة للحساسية أو تتلامس معها، يستجيب جهاز المناعة لديك وتَنتج عنه استجابة التهابية في الأنف أو الرئتين. إن التعرًّض لفترات طويلة أو منتظمة للحساسية يمكن أن يسبِّب التهاب مجرى الهواء (المزمن) المستمر مصحوبًا بالربو.

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