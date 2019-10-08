طريقة عمل المكرونة بصوص الريكفورد

تعتبر المكرونة بصوص الريكفورد، من أكثر الأصناف المفضلة لدى الكثيرين، سواء أطفال أو كبار، حيث يمكنك تقديمها لأسرتك بطريقة بسيطة ومذاق شهي لا يُنسى. مقادير المكرونة بصوص الريكفورد مكرونة. كريمة لباني. جبنة ريكفورد. ثوم. زيت زيتون. بقدونس مفروم. جبنة رومي. Advertisements طريقة تحضير المكرونة بصوص الريكفورد اسلقي المكرونة، وصفيها، ثم اتركيها جانبًا. طريقة عمل صوص الريكفورد ضعي زبدة في طاسة مع ثوم مفروم وقلبيهم قليلا. ضيفي الجبنة، والفلفل الألوان المقطع، وقليل من الكريمة اللباني. ضعي الصوص على المكرونة المسلوقة ورشي عليها جبنة رومي وقدميها ساخنة.

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