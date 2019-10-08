الامارات | «ذا غرين بلانيت» و«ماتيل بلاي» تحتفلان باليوم العالمي للحيوان

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا غرين بلانيت» و«ماتيل بلاي» تحتفلان باليوم العالمي للحيوان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون اثنتان من وجهات الترفيه العائلية في دبي لدعم رعاية الحيوانات، ورفع مستوى الوعي باليوم العالمي للحيوان، عبر إطلاق فعالية «مغامرة بارني مع الحيوانات» الحصرية التي تقام على مدار يومين.

ويهدف اليوم العالمي للحيوان إلى زيادة الوعي والتشجيع على رعاية الحيوانات والمحافظة عليها من أجل جعل العالم مكاناً أفضل لهم.

وتشارك كل من ذا غرين بلانيت ومدينة الألعاب ماتيل بلاي تاون في سيتي ووك لرفع الوعي بهذا اليوم، من خلال هذه الفعالية التثقيفية والمسلية للأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين سنتين وثماني سنوات.

وتجري «مغامرة بارني والحيوانات»، التي تبلغ قيمتها 199 درهماً إماراتياً، يوم الجمعة المقبل، حيث ستتاح للأطفال فرصة لتعلم الكثير حول الوعي بالحيوان من شخصياتهم المفضلة في وجهة الترفيه الحائزة على الجوائز، مدينة الألعاب ماتيل بلاي! تاون، والانطلاق في رحلة تعليمية في ذا غرين بلانيت التي تضم أكثر من 3000 صنف من الحيوانات والنباتات الغريبة.

وتُستهل مغامرة بارني والحيوانات مع نزهة خاصة في منزل بارني تبدأ من الساعة 9:30 وحتى 11:00 صباحاً، حيث سيتسنى للأطفال إطلاق العنان لإبداعهم بمجموعة من الفنون والحرف اليدوية التي ترتبط بالحيوان، والاستمتاع بوجبة إفطار مغذية ولذيذة.

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ستتاح الفرصة للصغار للاستمتاع بهذه النزهة التعليمية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة برفقة بارني وأصدقائه بي جيه وبيبي بوب.

بعدها سيودّع الأطفال بارني الديناصور الأرجواني المحبوب للتوجه إلى ذا غرين بلانيت، وتمضية النصف الثاني من هذا اليوم الشيّق والبدء بجولة تعليمية للقبة الحيوية المغطاة، يتبعها الكثير من التجارب التفاعلية مع سكانها اللطفاء، بالإضافة إلى التقاط صور جماعية رائعة معهم.

وتستمر الجولة من الساعة 11 صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر لتكتمل بسلسلة من الألعاب والتحديات المثيرة طوال فترة ما بعد الظهر، والتي ستبقي الصغار مستمتعين طوال الوقت.

وستتاح للضيوف فرصة مشاهدة حيوان الكسلان يتدلّى بتثاقل من أغصان الغابات المطيرة الاستوائية، بالإضافة لمشاهدة فقرة لإطعام أعداد هائلة من أسماك البيرانا، ورؤية حيوان اللوريس البطيء الرائع في منزله الجديد وحتى المشي عبر كهف الخفافيش الوحيد في المنطقة، كل ذلك بينما يتعلمون حقائق مهمة عن الرفق بالحيوان من فريق ذا غرين بلانيت.

تستمر الجولة من الساعة 11 صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر، وتكتمل بسلسلة من الألعاب والتحديات.