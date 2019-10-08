الامارات | أميركيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد كارولينسكا السويدي في استوكهولم أمس، فوز الأميركيين ويليام كايلين وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف، بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأوكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

وذكرت لجنة الجائزة أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

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وبحسب بيانات اللجنة، ستُقسم الجائزة، التي تبلغ قيمتها نحو 830 ألف يورو (9 ملايين كرونه سويدية) بالتساوي بين العلماء الثلاثة.

يذكر أن أول جائزة نوبل في مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب منحت في عام 1901، وحصل عليها منذ ذلك الحين 216 شخصاً، من بينهم 12 امرأة. وفي العام الماضي، فاز اثنان من علماء المناعة، هما الأميركي جيمس أليسون والياباني تاسكو هونجو، مناصفة بجائزة نوبل للطب، لعملهما على اكتشاف تقنيات جديدة لمكافحة السرطان. ويجري تسليم الجوائز للفائزين سنوياً في العاشر من ديسمبر، في ذكرى وفاة ألفريد نوبل. وسيجري الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام خلال الأسبوع الجاري، بينما سيجري الإعلان عن جائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع المقبل. وفيما عدا الاقتصاد، فإن جوائز نوبل الأخرى تمنح وفقاً لوصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل (1833-1896) مخترع الديناميت.