الامارات | «الجوكر» يتصدّر إيرادات السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوكر» يتصدّر إيرادات السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم الحركة والجريمة الجديد (الجوكر) إيرادات السينما الأميركية مطلع الأسبوع، محققاً 93.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي، ومن إخراج تود فيلبس.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة رجل الثلج (أبومينابول) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلاً إيرادات بلغت 12 مليون دولار.
كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار. والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون، ومن إخراج مايكل انجلر.
كما تراجع فيلم الجريمة والدراما «المحتالات» (هستلرز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع، مسجلاً 6.3 ملايين دولار. والفيلم بطولة كونستانس وو، وجنيفر لوبيز، وجوليا ستايلز وكيكي بالمر، ومن إخراج لوريني سكافاريا. كما تراجع فيلم الرعب «إت: الفصل الثاني» (إت: تشابتر تو) من المركز الرابع إلى المركز الخامس، محققاً 5.4 ملايين دولار.
والفيلم من إخراج أندريس موشيتي.
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