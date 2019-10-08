منها الكرنب.. 6 أطعمة تحميك من الأمراض المنقولة جنسيًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الكونسلتو:
تعد الأمراض المنقولة جنسيًا بمثابة عدوى بكتيرية تنتقل من شخص لأخر أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، ويمكن اتباع بعض الإجراءات الطبية الوقائية لتجنب العدوى، أو تناول بعض الأطعمة لمكافحتها.
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