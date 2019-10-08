لايف ستايل

“شاهد” عارضة أزياء شهيرة تُحفز لاعبي فريقها المفضل بخلع ملابسها وتعدهم بالتعري تماما في حالة الفوز

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أثارت عارضة أزياء شهيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل، عقب نشرها صورة مثيرة وتعهدها بخلع ملابسها بالكلية والتعري تماما في حال فاز فريقها المفضل بالدوري الإنجليزي.

عارضة الأزياء البرازيلية، جيسيكا لوبيز، ودعت بالتعري بشكل كامل في حال حقق لاعبو الإنجليزي لقب الممتاز لكرة القدم الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة Daily Star الإنجليزية عن لوبيز قولها: “أنا مستعدة للقيام بأي شيء من أجل تشيلسي، وفي حال فاز بلقب الدوري سأخلع ملابسي بشكل كامل”.

وتعيش لوبيز في المملكة المتحدة منذ 6 سنوات، وتعرف عن نفسها بأنها من عشاق النادي اللندني، وتحرص على حضور مباريات “البلوز” على الدوام.

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