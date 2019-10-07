نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها جمعتها بأبنائها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت "بشرى" خلال الصورة، أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أولادها، معلقة: "بحتفل بعيد ميلادي مع أولادي.. ربنا يبارك في كل الأطفال".
وحرصت "بشرى" على وضع "إيموجي" على أوجه أبنائها، لتمنع ظهورهما أمام الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تحتفل بعيد ميلادها مع أولادها بـ"إيموجي": ربنا يبارك في كل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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