بتهمة "تحريض الأجيال على الفساد".. شبيهة أنجلينا جولي في السجون الإيرانية

سحر تبر، الفتاة الإيرانية شبيهة النجمة الأمريكية، أنجيلينا جولي، اليوم، أوقفتها السلطات الإيرانية بتهمة التحريض على العنف والفساد.

"سحر" حصدت شهرة واسعة على "إنستجرام" بعدما نشرت صورها بعد خضوعها لعمليات تجميل غيرت شكل وجهها بشكل جذري، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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واعتقلت الفتاة الإيرانية بأمر من محكمة في العاصمة طهران مكلفة بالنظر في الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي، دون توضيح متى جرى توقيفها.

وتواجه تبر اتهامات بالتحريض على العنف والحصول على عائدات بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد.