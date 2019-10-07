مهنياً: حان الوقت لكي تضع نصب عينيك هدفاً واضحاً وتسير باتجاهه من دون مواربة.ها انك تستعيد الشجاعة والقوة والقدرة على شق طريقك بدون خوف او خجل فتعالج المشاكل بثقة بالنفس وتسير الامور حسب ما تريد قد تصحّح بعض الأساليب وتقوم بخيارات مميّزة وتتخذ قرارت مهمّة.لكن بالرغم من انتقال المريخ الى برج الميزان فتضطر إلى تقديم التنازلات لإجراء مصالحة وقبول بعض التسويات. فلا تتشبّث برأيك ولاتعاند فقتجد صعوبة في التفاهم مع الآخرين. لكن الفلك ينصحك بالتروّي وعدم حرق المراحل، حتى لا تواجه صعوبات أنت بغنى عنها. ابتداء من تاريخ 8 تتحسن الاجواء مع انتقال الزهرة وعطارد الى العقرب تعمل بجهد وتعدك الكواكب بالنجاح وبتولّي مسؤولية كبيرة أو بممارسة سلطة استثنائية. كذلك سوف تعيش ابتداء من الاسبوع الاخير اجواء ايجابية ناجحة ورابحة تحت تأثير الشمس من برج العقرب فيكون الحظ الى جانبك ويعزّز قدراتك وحماستك فتعيش شهرا واعدا بفرص لتعزيز الوضع ولاستعادة الموقع. فتسيطر من جديد على الوضع متحليّاً باندفاع قويّ وبحيوية لا تضاهى. تصارع بعض الأعداء وتنتصر على بعض الداء، ولو أن التحديّات تبدو كثيرة أيضاً. يكون الاسبوع والأخير مناسبين لشتّى أنواع المفاوضات والمساعي والتطلعات.

عاطفياً: قد تواجه سؤ تفاهم مع الحبيب في هذا الشهر الدقيق تحت تاثيرات كوكب الزهرة المواجه لبرجك من برج الميزان المواجه لبرجك الذي يسبب بعض التشويش على علاقاتك قد تتخلى عما لم يعد ملائما لك او تضطرك الاحداث لذلك لا تعرّض استقرار مشاعرك وعلاقتك للمخاطر واحط نفسك بالأهل والأصدقاء والمحبين. فأنت بأمس الحاجة الى دعمهم ومساندتهم. لكن سوف يدعمك كوكب الحب ابتداء من تاريخ 8 عندما ينتقل الى برج العقرب اي الى موقع مناسب لبرجك ، ويتيح لك فرصاً كثيرة لتمتين أوضاعك العاطفية. تلاقي الدعم المطلوب وتتفاهم مع الحبيب، أو تعقد صداقة جديدة، أو تتعرّف إلى مَن يثير اهتمامك إذا كنت وحيداً. تتخذ القرار الحكيم وتعدّد علاقاتك التي تلعب دوراً مجدياً في حياتك وتقوم بتجديد يسعدك.

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