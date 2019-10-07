بـ5 طرق مميزة.. هكذا تزفين الخبر السعيد لزوجك بأنك حامل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حالة من السعادة تغمر المرأة حين تعلم أنها حامل، خصوصًا إذا كانت المرة الأولى بالنسبة لها، ولعل من الصعب إخفاءها، الإثارة والسعادة التي تشعر بهما. ولكي تخبري زوجكِ بالحمل، رصدنا لكِ 5 طريق مميزة وطريفة لتزفي له الخبر السعيد بحسب ما ذكر موقع "24" الإماراتي "بامبرز" الإلكتروني:

１- خططي لعشاء رومانسي

قومي بحجز طاولة في مطعم فاخر، واطلبي من موظفي المطبخ كتابة عبارة "مبروك" بالشيكولاتة أو الفواكه على طبق حلوى زوجك، ودعيه يخمّن سبب العبارة لوحده.

２- قدمي له هدية رمزية تحمل عبارة تدل على حملك.

يمكنك شراء قميص مطبوع عليه أي عبارة تدل على أن زوجك على وشك أن يصبح أباً، واستعدي لمفاجأته به.

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３- اصطحبي زوجك إلى السوبر ماركت

اصطحبي زوجك إلى السوبر ماركت متذرعة بحاجتك إلى مساعدته في حمل الحاجيات، واحرصي على أن يراك وأنت تشترين مستلزمات خاصة بالأطفال، وعندها سيعرف بأنك حامل.

４- استخدمي زجاجة الرضاعة

عندما يطلب زوجك منك صنع العصير له، جهزي العصير وصبيه في زجاجة الرضاعة وقدميه له، وعندها سيعرف بأنه على وشك أن يصبح أباً.

５- قميص رياضي

إذا كان زوجك مهووساً بالرياضة، يمكنك شراء قميص بحجم طفل صغير، لفريقه المفضل وتقديمن0ه لزوجك كهدية، وسيكون سعيداً لمشاركة هوايته مع طفله الصغير.