السكري والبواسير من بينها.. أمراض يعالجها عسل النحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبدالناصر:
يعتبر عسل النحل من الأطعمة التي تعالج الكثير من الأمراض، ويحتوي العسل في الغالب على نسبة كبيرة من السكر تصل إلى 70% إلى 80% وباقي المكونات من الماء والمعادن والبروتين، كما يمكن استخدامه لتخفيف الحساسية بالرغم من الاستخدامات الأخرى ففي بعض الحالات يتم استخدامه في علاج أمراض خطيرة.
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