3 أفكار مختلفة لاعتماد أزياء الجلد بأسلوب بثينة الرئيسي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 10:41 مساءً - أزياء الجلد رائجة جداً في الموضة، وفي كل موسم نراها بتصاميم مختلفة وجديدة على التنانير والفساتين والبناطيل والقمصان وغيرها، والكثيرات من النساء يعشقن هذا القماش الذي يوحي بالفخامة والعصرية في آن واحد ولاسيما في موسمي الخريف والشتاء، ومؤخراً شاهدنا بثينة الرئيسي أثناء رحلتها في باريس وقد نسقت أزياء الجلد بطرق مختلفة جمعناها لك بالصور لتستوحي منها بعض الأفكار في حال كنت من المعجبات بهذه الموضة.
تنسيق كاجوال في البنطلون الجلدي اعتمدته بثينة الرئيسي
شاهدنا بثينة الرئيسي في أحد المشاوير الصباحية في باريس وقد نسقت لوك كاجوال في البنطلون الجلد الأسود الذي اختارته بقصة ضيقة ونسقت معه سويتر واسعة باللون البيج ومعطف شتوي أنيق بلون الكاميل، وقد أكملت الاطلالة بحذاء رياضي أبيض وحقيبة خصر عصرية من البلاستيك الشفاف باللون الأخضر.
اطلالة أنيقة في التنورة الجلد الميدي نسقتها بثينة الرئيسي
لوك خريفي بامتياز اعتمدته بثينة الرئيسي مؤخراً في باريس استعانت فيه بقماش الجلد الفاخر وكان عبارة عن تنورة ميدي من الجلد الأسود نسقت معها جزمة كعب عالي بتصميم كلاسيكي ومعطف ماكسي بنقشة الكارو باللونين الأسود والأبيض وأكملت الاطلالة بحقيبة يد باللون البيج بتصميم دائري شبابي ونظارات شمسية كبيرة.
بثينة الرئيسي أنيقة في تنورة ومعطف من الجلد
عادة لا ينصح بتنسيق أكثر من قطعة من الجلد في نفس الاطلالة، لكن بثينة الرئيسي كانت قد كسرت القاعدة مؤخراً واعتمدت مؤخراً لوك أنيق ورسمي في تنورة ميدي ضيقة من الجلد الأسود نسقت معها توب مزينة بالترتر الفضي ومعطف طويل من الجلد الأسود أيضاً وأكملت الاطلالة بحذاء كعب عالي مزين بربطات وحقيبة كلاتش أنيقة.
أزياء الجلد موضة هذا الموسم وقد شادهنا بثينة الرئيسي مؤخراً في باريس وقد اعتمدتها بأساليب مختلفة منها الرسمي ومنها الكاجوال، شاهدي صور الاطلالات واستوحي منها تنسيقات عصرية وأنيقة.
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