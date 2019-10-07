فيديو.. "الإفتاء": لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للزوج أن يتحكم في مال زوجته.

وشددت دار الإفتاء، عبر فيديو بثته على القناة الرسمية لها على "يوتيوب"، على أن "عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين، بل تبقى ذمة كل منهما المالية مستقلة عن الآخر".