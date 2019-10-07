أمريكية تبيع "طفلتها الرضيعة" لتحصل على سيارة

اعتقلت السلطات الأمنية في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، 3 أشخاص بعد مزاعم امرأة أقدمت على بيع طفلتها لأسرة، وحصلت على سيارة مقابلها.

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي قدمته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حيث ذكر التقرير أن "أليس تود" (45 عاما) قامت ببيع طفلتها صاحبة العامين مقابل سيارة "بلايموث ليزر" من طراز عام 1992، كانت ملك لكل من تينا تشافيز (47 عاما) وفيسينو ميندوزا (53 عاما).

وتعرضت الطفلة لإصابة دخلت على أثرها المستشفى، في يوليو الماضي، الأمر الذي دفع المستشفى إلى فتح تحقيق في إصابتها.

وكانت "تشافيز " قد أدلت بأقولها إلى المحققين في البداية باعتبارها والدة الطفلة، ثم تراجعت عن أقوالها وادعت أنها أم الطفلة بالتبني، ولكنها لم تتمكن من إثبات صلتها بالطفلة.

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لذلك شرعت السلطات بالتحقيق في الموضوع، بعد أن وضعت الرضيعة تحت رعاية أحد أفراد الأسرة، والتي تبين من خلالها أن "تود" هي الأم الأصلية للطفلة.

وأعلنت السلطات، في مقاطعة ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية، إن تود قامت باستبدال الطفلة بسيارة.

من جانبها، قالت الجارة لورا بول إنها كانت دائما تشاهد تشافيز وروميرو مع الطفلة مرارا، وأضافت موضحة "كنت أراهم على الشرفة، لقد كانت تعتني بالطفلة حقا".

لذا قامت السلطات باعتقال الأشخاص الثلاثة، ووجهت إليهم تهمة بيع أو تبادل غير قانوني لقاصر.

وحكم عليهم بالسجن وبكفالة تصل إلى 50 ألف دولار، ومن المنتظر مثولهم أمام المحكمة في الحادي والعشرين من أكتوبر الجارى.