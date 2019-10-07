دراسة: تناول شوربة الفراخ بشكل يومي يعالج خشونة المفاصل وتصلبها

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أفادت دراسة أجراها عدد من الباحثين، بأن تناول شوربة الفراخ بشكل يومي يعالج خشونة المفاصل وتصلبها، حيث تعتبر واحدة من أهم مصادر الجلوتامين الذي يعالج التهاب القولون ورشح الأمعاء.
وتؤكد الدراسة، أهمية شوربة الفراخ في الشفاء من الإصابة الصدرية المزمنة أو الرشح المزمن، إلى جانب تفادي ضغط الدم المرتفع، والتهاب القولون التقرحي والعصبي.
وقال الدكتور أحمد أبو النصر، أخصائي العلاج بالنباتات الطبيعية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن شوربة الدجاج طبقا للدراسات تحتوي على مواد فعالة تعالج الالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي لذلك فهي مفيدة لمرضي حساسية الصدر أو الكحة المزمنة، مؤكدا أن تناول شوربة الفراخ يوميا وبداخلها الثوم والبصل والفجل تمثل خليط مضادات حيوية ليس له مثيل.
وإليك طريقة عمل شوربة الفراخ
المقادير
ملعقة كبيرة خل تفاح
ملعقة صغيرة ملح
بصل
كرفس أو فجل
جزر
ثوم
ورقة لورا
قرفة
جوزة الطيب
طريقة تحضير شوربة الفراخ
- نغسل الدّجاج جيداً وننزع الجلد عنه، ونغسله عدّة مرات حتى يصبح نظيفا، ثمّ نقطّع البصل ونفرمه فرما ناعما ونضعه في وعاء ونضيف إليه الزّيت ونقلبه لمدّة دقيقة، ونضيف إليه قطع الدّجاج ونقليها بالزيت والبصل، ثمّ نضيف القرفة، وجوزة الطّيب.
- نقلّب المكوّنات لمدة دقيقة ثم نضيف الماء حتى يسلق.
- نغطّي الوعاء ونتركه حتى يسلق وينضج لمدّة 35 دقيقة، وبعد ذلك نصفّي المرقة من أعواد القرفة، ثمّ نتركه يغلي مرةً أخرى.
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