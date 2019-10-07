مايا مرسي تتجه للإمارات لحضور حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة

غادرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، البلاد، متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، الذى ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

جاء ذلك تقديرا للدور الرائد للشيخة فاطمة بنت مبارك، وما حققته من إنجازات ونجاحات نالت تقدير وإعجاب العالم، بحضور رؤساء برلمانات ووزراء وسفراء عرب.

وسوف تشارك الدكتورة مايا مرسى فى جلسة بعنوان "أم الإمارات .. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية" وتتحدث عن "دور النموذج والقدوة في تمكين المرأة العربية" وذلك خلال الندوة التى تقام ضمن برنامج الحفل.