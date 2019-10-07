"باربي داغستان".. فتاة تسحر رواد التواصل الاجتماعي بجمالها

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"باربي داغستان" لقب صاحب الفتاة ماريان باشايفا، التي تميزت بجمالها الشديد الذي جذب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورها.
"ماريا" هي الفتاة صاحبة الـ22 عامًا، ولدت في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
تتميز الفتاة بجمالها الذي شبهه الكثيرون بدمية الأطفال "باربي"، تلقت الفتاة العشرينية الكثير من العروض من دور الأزياء المختلفة، وأيضًا عروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة.
وتتمتع الفتاة العشرينية بمتابعة كبيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ يصل عدد متابعيها لنحو 600 ألف متابع.
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