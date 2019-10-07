فيديو.. فنان مصري يهاجم رضوى الشربيني: "بتهدم كيان الأسر المصرية"

في مقطع فيديو مصور، مدته 6 دقائق و41 ثانية، شن الفنان محمد التاجي، هجومًا على الإعلامية رضوى الشربيني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"واحدة مدعية أول مرة نشوفها، اسمها رضوى الشربيني، بتقدم برنامج "هى وبس"، دي بتهدم كيان الأسر المصرية"، هكذا بدأ الفنان حديثه عن الإعلامية رضوى الشربيني، خلال مقطع الفيديو المصور الذي ظهر به، وقال: "جمعيات حقوق المرأة الأيام دي بتهاجم الرجل، ومش بتخلي البيت قائم على دعائم سليمة، بتعملوا حرب أهلية بين الرجال والسيدات".

وتابع مضيفًا: "إنتي ست فشلتي في جوازك، وإنتي أكيد السبب، لا أتحمل واحدة ست تتكلم بالشكل ده، أنا مبشوفش برنامجها، وكل الستات بقت قوية بسببها، وتعمل كوميك وبتسخر من الرجالة".

وواصل "مفيش راجل يقدر يتحمل واحدة ست بتطلع تقلل من قيمته وتهزأه"، مضيفًا: "عايزين مجتمع يقام على إيه، إن الراجل يكون محل سخرية الست؟ هو ده اللي خدناه من مواقع التواصل الاجتماعي، والله عيب إنتم بتهدوا كيان المجتمع المصري، وتطلع تقولك إحنا مظاليم".

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وأشار إلى أنه تزوج منذ أكثر من 36 عامًا، ولم تطرأ هذه الأفعال من زوجته، وقال: "الاحترام يجب أن يكون متبادلا من كلا الطرفين".

ووجه رسالة أخيرة اختتم بها الفيديو قائلا: "حرام عليكوا متهدوش المجتمع، إنتوا اللي بتهدوا الأسرة بين الرجل والمرأة، وهو ما يزيد من نسبة الطلاق، كنا زمان بنشوف برامج للمرأة توعيها وترشدها لإصلاح وتربية النشأ، لا الهدم منها".

تفاعل عدد كبير من الرواد والمتابعين مع مقطع الفيديو المصور، وحصد على ما يقرب من 286 ألف مشاهدة، بإضافة لحوالي 6 آلاف تسجيل إعجاب، و4 آلاف مشاركة عبر الصفحات المختلفة للمستخدمين، وكان من أبرز التعليقات: "المثل قال عالأصل دور، ربنا يبارك فيك يا أصيل يا ابن الأصول، الواحد بيتشرف والله، والله الستات غلبانين وبيتفرض عليهم يصرفوا على البيت زيهم زي الرجالة للأسف وأكيد اللي قالت باكو الشيكولاتة أحسن من جوزها أكيد دي شايفة المر، وأكيد الراجل جوزها مطلع عنيها، كلام واضح وحازم، ولو حد مضايق بجد لازم يراجع نفسه لأن هي دي سنة الحياة، أكرمك الله بنصرتك للحق".

برنامج"هى وبس"، تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، عبر قناة‎ cbc ‎سفرة، لمدة 3 مواسم ‏متتالية، ‏وحققت من ‏خلاله ‏انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ‏تصريحاتها ‏في بعض الحلقات، وبدأ ‏مؤخرًا عرض ‏الموسم الرابع على قناة‎ .cbc sofra ‎‏ ‏