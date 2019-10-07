الامارات | شبيهة أنجيلينا جولي موقوفة في إيران

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات الإيرانية شبيهة النجمة الأميركية أنجيلينا جولي، سحر تبر، التي حصدت شهرة واسعة على "إنستغرام" بعدما نشرت صورا لها إثر خضوعها لعمليات تجميل غيرت شكل وجهها بشكل جذري ومخيف، ولم يعرف حتى الآن السبب الحقيقي خلف الاعتقال إلا أنه صادر عن محكمة مكلفة بالنظر في الجرائم الثقافية والفساد الأخلاقي والاجتماعي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الذي اشار إلى أن تبر تواجه اتهامات بالحصول على عائدات مالية بوسائل ملتوية وبتحريض جيل الشباب على الفساد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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