مهنيا: تشكّل الكواكب السريعة والبطيئة تنافراً مع برجك، فمع أورانوس في الثور والشمس الموجودة في برج الميزان ، ها هو كوكب المريخ يدخل برج الميزان أيضاًما يشعرك بالتعب وبعدم الإرتياح أو يحثّك على القيام بأعمال استفزازية، أو يثير غضبك ونقمتك ويجعلك تطارد بعض المحرّضين أو تدافع عن بعض المظلومين. ربما أنت تتعرّض لافتراء أو لظلم وتضطرّ إلى تبرير نفسك أو إلى الدفاع عنها. ويدعوك إلى الإنتباه والتصرّف السليم وعدم المغامرة أو المخاطرة حتّى لا تقع ضحيّة أحد الحوادث. قد تقوم بجهود قصوى لمحاصرة بعض المشاكل، كما تواجه بعض الخيبات وتضطرّ إلى إعادة النظر ببعض القرارات. حاذر حتّى لا تنتابك موجات غضب تولّد خصومة مع مَن تحتاجه بأعمالك. يتبدل المشهد الفلكي ابتداء من تاريخ 8 مع انتقال الزهرة وعطارد الى برجك ما يشجّعك، ، على القيام بالمبادرات المطلوبة والمساعي الحميدة والمشاركة في مفاوضات مهمّة. إن ما يميّزك هذا الشهر هو حرصك على خلق الظروف المناسبة لك، لا على التكيّف مع أخرى لا ترضيك. أنصح لك القيام بالتغييرات حيثما يجب، لأن التطوّر السريع الذي تحرزه قد يذهل الجميع. لا شك في أنك تعالج مسائل كثيرة خلال شهر واعد، ويكون باب المبادرة مفتوحاً وتجد مناسبات عديدة للتحرك ، فلا تغضّ النظر ولا تكن خجولاً. هذه هي الفرصة المناسبة للاختلاط بمحيطك وللتعبير عن مشاعرك وأفكارك. انها الفرصة الانسب كي تتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعاً بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب. ترتاح كليا في الاسبوع الاخير مع انتقال الشمس الى برجك لتنضم الى الكواكب فلن تتوقّف لكي تخطّط وتبرمج، بل تبادر بسرعة إلى التنفيذ، وكأن الوقت يدهمك. كذلك تتوافر فرص مالية ومهنية قد تأتي عبر بعض الاتصالات العائلية.

عاطفياً: تصطدم في بداية الشهر باجواء عاطفية دقيقة تحت تاثير كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الميزان ما يجعلك تتمرد على من يحاول دفعك في اتجاه او في آخر ما يجعلك تعيش جمودا فتبدو شديد الانفعال ومستعدا للذهاب في المجهول لكن سوف تتبدل التاثيرات الفلكية من سلبية الى ايجابية ويتحدث كوكب الحب الذي ينتقل الى برجك عن فترة جميلة ودافئة ابتداء من تاريخ 8 ويساهم في تقريب وجهات النظر وطرد الهواجس. الذي يقدم لك الدعم للقيام بخطوة جريئة للفت اهتمام الأحباء. حاول إن كنت أبًا أو أمًا، خالاً أو خالة، عمًّا أو عمة لأن تعطي الأولاد مزيدًا من الوقت على حساب العمل، وأن تدخل معهم في نقاشات تأخذهم فيها على محمل الجد، وسرعان ما ستكتشف أن هؤلاء الأولاد قد كبروا وانت ما زلت تعتبرهم أطفالاً. للعازب تتلقى دعوات كثيرة وعروض وصداقات مناسبة جدا مدعوما من كوكب الزهرة من برج الدلو الصديق الذي يجعلك عاشقا حالما فأنت جريء وفضولي وبالتالي سوف تجرؤ على إشباع فضولك من خلال عيش تجارب جديدة تغني ثقافتك ومعرفتك ومخيّلتك.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :