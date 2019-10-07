دايت الموز يفقدك الوزن في 3 أيام فقط.. إليك فوائده وأضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

لا ينصح خبراء التغذية عادة بتناول الموز خلال الحميات الغذائية، لاحتوائه على نسبة عالية من السكر الذي يمكن أن يزيد الوزن، في حين يمكن الاعتماد عليه لمدة 3 أيام فقط لخسارة الوزن الزائد بشكل سريع.

ويجب العلم بأن تناول نوع واحد من الطعام عدة أيام يحرم الجسم من الحصول على العناصر الغذائية الأخرى، كذلك يسبب الإكثار في تناول أحد الأطعمة مشكلات صحية غير مرغوب فيها.

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