بعد تراجع أسعارها.. تجنبي هذه الأشياء عند تجميد وتفكيك اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

تراجعت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد للمرة الثانية خلال أسبوعين، ووصل إجمالي قيمة الانخفاض في الأسعار خلال أسبوعين 20 جنيهًا في الكيلو، بحسب ما قاله محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية لـ"الخليج 365".

وأرجعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الانخفاض إلى العديد من الأسباب، أبرزها تراجع حالات نفوق الماشية بعد تحصينها ضد الأمراض الوبائية، مشيرة إلى أن حالات النفوق كانت تحرم مصر من 25% إلى 30% من إجمالي عدد الماشية.

ولذلك، نستعرض لكم السطور التالية طريقة الحفظ الآمنة والصحيحة للحوم الحمراء، بحسب الدكتورة شيرين علي، رئيس لجنة السلامة الغذائية بنقابة البيطريين، التي قالت في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إن هناك بعض الشروط يجب الالتزام بها عند حفظ وتجميد اللحوم الحمراء بعد ذبح الأضاحي، وأيضًا شروط استخراجها لتلافي بعض العادات غير الصحية لفك المواد المتجمدة.

في البداية.. ما الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم الحمراء؟

- لا تغسليها بالمياه قبل التجميد إطلاقًا، وذلك لتجنب زيادة التلوث البكتيري الذي يتفاعل مع المياه بعد التجميد.

- غلفيها بإحكام بأكياس مخصصة للطعام، وتكون سميكة وغير ملونة.

- تفريغ الهواء من أهم الخطوات للحفظ والتجميد تحت درجة الحرارة المنخفضة.

- تجنبي تجميد اللحم "الضأن"، وتأكدي من نزع المحتوى الدهني لأنها قد تسبب طعما غير طبيعي للحوم ورائحة غير محببة "الزنخة".

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- تجنبِي حفظ اللحوم الحمراء أكثر من 6 أشهر لأنها قد تسبب بقعا حمراء أو سوداء بعد الطهو على "الشوربة".

- الكبدة لا تجمد أكثر من 5 أشهر، لأنها قد تجف "تنشف" وتسبب حروق التجميد، ويظهر بها نسيج إسفنجي وتفقد قيمتها الغذائية.

عرفنا طريقة التجميد الصحيحة.. هل توجد طرق سليمة صحيًا لفك اللحوم المجمدة؟

- تجنبي وضع اللحوم وهي مجمدة في المياه لأنها تزيد من نشاط نمو البكتيريا.

- تجنبي وضعها في الميكروويف أو إناء ساخن لسرعة التفكيك.

- ضعيها في الرف السفلي من الثلاجة حتى تفك، وهنا لن تتفاعل مع البكتيريا في درجة الحرارة المنخفضة خارج الثلاجة.

- نظفيها بماء فاتر وأضيفي إلى الماء ملعقة خل لنزع الشوائب المتعلقة بالذبح والدم.

- إذا اضطرتِ إلى إخراج اللحمة ثم وضعها مرة أخرى بالفريزر، لا بد من وضعها بتتبيلة الثوم أو البصل، وتجنبي وضعها مرة أخرى على وضع التجميد.

تعرف على أسعار اللحوم بعد انخفاضها بـ الضغط هنــــا: