بـ"بدلة حمراء لامعة".. ريم البارودي تحتفل بعيد ميلادها: "أكتوبر شهر الحب والنجاح"

تألقت الفنانة ريم البارودي في أحدث جلسة تصوير "فوتو سيشن"، بعدسة أحمد جمال، مشاركة جمهورها تلك الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بالتزامن مع عيد ميلادها.

وظهرت الباردوي ببدلة حمراء اللون، تتكون من سترة متوسطة الطول، وبنطلون فضفاض، إضافة إلى قميص لامع، مفتوح من منطقة الصدر، معلقة باللغة الإنجليزية: "أكتوبر.. شهر الحب والنجاح".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد عن 21 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ربنا يجعلها سنة الخير والنجاح، ويعوضك عن كل اللي شفتيه"، و"طالعة شبه المغنية هالزي"، و"ملكة وأنيقة في اللون الأحمر"، و"مبسوط بجد إنكك تجاوزتي أزمة أحمد سعد"، في إشارة إلى طلاقه منه عقب أسابيع من عقد قرانهما، وزواجه بعد ذلك بالفنانة سمية الخشاب، التي انفصل عنها في مارس الماضي.

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وكان آخر أعمال ريم البارودي هو مسلسل "قيد عائلي"، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل ويضم مجموعة من كبار الفنانين منهم ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، سيمون، نضال الشافعي.