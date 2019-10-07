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احتفلت الفنانة الشابة، فدوى عابد، نجمة المسلسل الاجتماعي الشهير "سابع جار" بعقد قرانها، على شاب يدعى "طارق".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عدة لعقد القران، حيث تألقت العروس بـ"جمبسوت" بيضاء "كت" ولها "ياقة" بسيطة، مع حزام عند الخصر، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، مع طرحة الزفاف البيضاء الشفافة.
دور فدوى في سابع جار
وبرعت فدوى في دور "دعاء"، خلال ظهورها في مسلسل "سابع جار"، حيث جسدت دور الدكتورة دعاء، المتدينة، والصارمة، التي لم توفق في مشاريع جوازها، حتى تمت خطبتها في النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"جمبسوت" و"طرحة".. نجمة "سابع جار" تحتفل بعقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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