منى المنصوري تروي لـ"هُن" كواليس ختام مهرجان جوائز الموضة العالمية في دبي

اختممت أمس الأحد، فعاليات مهرجان جوائز الموضة العالمية، في فندق سوفتيل النخلة، بمدينة دبي، بحضور الشيخ عبيد سهيل آل مكتوم، ويعقوب العلي، وعدد من شخصيات المجتمع وسيدات الأعمال وبعض الدبلوماسيين، ونجوم الفن.

وكشفت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري لـ"هُن"، كواليس الحفل الختامي، وأسماء الفائزين بفئات جوائز المهرجان، الذي استمر 3 أيام قائلة: "جائزة أفضل مجموعة متكاملة من الأزياء التي شهدها المهرجان، فاز بها المصمم الإيطالي "جياني كيريللو"، بينما فازت المصممة الألمانية "نيرمي ديزاين"، بجائزة أفضل تصميم فستان".

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وأشارت "المنصوري" إلى أن جائزة أفضل موديل في المهرجان، كانت من نصيب العارضة جاسمين، بينما كانت جائزة أفضل أصغر موديل من الأطفال كان للطفل بول جبرئيل، كان أفضل فستان شعبي من نصيب المصممة ديانا بابيانا.

وأكدت المنصوري، أن كل عارضة اصطحبت معها طفلة، ترتدى نفس التصميم لأن هناك بعض الأمهات ترغب في أن ترتدي طفلتها نفس الفستان في المناسبات الخاصة بهم، مشيرة إلى أنها تعمدت في التصميمات الجديدة على الأورجانزا والحرير وتم التطريز بنظام الشك اليدوي من الشوارفسكي واليايات والورود.

وشهد اليوم الأول 9 عروض لمصممين من إيطاليا وفرنسا ولبنان، وشهد اليوم الثاني الإعلان عن الفائزين بالجوائز، بالإضافة إلى 5 عروض أزياء للأطفال ضمت 30 طفلًا من روسيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا.