بعد تكذيبه لها.. سمية الخشاب ترد: عودتي لـ أحمد سعد من رابع المستحيلات

لم تمر ساعة واحدة على تكذيب أحمد سعد لطليقته الفنانة سمية الخشاب بشأن تصريحاتها عن "علاقتهما الجيدة"، لتخرج الأخيرة وتؤكّد أنَّ عودتها له "من رابع المستحيلات"، مع استنكارها لما استنبطه رواد "السوشيال الميديا" والإعلام عن احتمالية عودتهما مرة أخرى، بعد استضافتها عبر أحد البرامج الفنية وحديثها عن طريقة تعاملهما.

سمية: مقولتش هرجعله.. قلت إني بتعامل معاه "في العادي" كويس

وبسؤالها عن كيفية استنكارها لـ"تصريحات جاءت على لسانها خلال إحدى اللقاءات الإعلامية"، أوضحت "سمية" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّها سُئلت عن علاقتها بأحمد سعد في الوقت الحالي؛ فأكّدت أنَّ "علاقتهما الإنسانية طيبة، وأنَّها ترد عليه عبر الهاتف حال سؤاله عن شيء معين".

وتابعت "سمية"، أنَّها تتعامل بأخلاقها المعروفة عنها، مشددة على أنَّ الرجوع إلى سعد "من رابع المستحيلات"، حسب وصفها.

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كان الفنان أحمد سعد، كذّب تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب حول "علاقتهما الجيدة"، نافيًا عودة المياه لمجاريها بينهما، بقوله "ده كذب"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أنا الحمد لله لما ببص لقدام ما ببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه".

وفي معرض رده على تصرحيات "سمية"، عبر "سعد عن انطباعه حول وصف "سمية" لعلاقتها بـ"الجيدة"، موضحا: "نفسي ننسى المرحلة دي بقى"، مهاجما رواد "السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أنَّ البعض يحاول "الوصول للشهرة على حساب حياته الشخصية" قائلًا: "مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

يُذكر أنَّ سعد وسمية انفصلا بعد عام ونصف من زواجهما، وكانت سمية اتهمت سعد بأنَّه كان سببًا في فقدها لطحالها.