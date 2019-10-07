من مارك جايكوبس إلى لوي فيتون.. البدلة التي سترينها في كلّ مكان خلال 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهى شهر الموضة للتو، وخلاله ظهرت العديد من الاتجاهات الجديدة التي ستكون موجودة في كلّ مكان في موسم ربيع 2020، وهناك اتّجاه بارز وأنيق من المتوقّع أنْ يكون له تأثير كبير على ساحة الموضة شُوهد على منصّات مختلف دور الأزياء العالمية.

من بربري إلى مارك جايكوبس ولوي فيتون، عَرضت دور الأزياء الشّهيرة بدلات البنطلون من 3 قطع مكوّنة من سترات الفيست المزيّنة بالأزرار المزدوجة وسترة بليزر وبنطلون أو شورت طويل.

هذه الصّيحة تبتعد عن الاتجاه الحالي للبدلات ذات الحجم الكبير، وتحتضن قطعًا أكثر دقّة بخطوط أكثر نعومة وخياطة راقية واضحة المعالم والتفاصيل، ومهّدت سترات البلايزر مزدوجة الصّدر في المواسم القليلة الماضية الطريق لإصدارات أحاديّة الصّدر، والتي بدت بارزة وواضحة في النسخة الجديدة من بدلة البنطلون، فيما يلي أبرز أنماط بدلات البنطلون من ثلاث قطع، والتي تمّ عرضها على المنصّات.

قدّمت بربري الإتجاه الجديد في لون البيج المحايد ونسّقتها مع قميص كلاسيكي بلون بني التان، وقد ظهر تحت سترة الفيست.

رصدنا العديد من بدلات الشورت على المنصّات هذا الموسم، بما في ذلك هذا الإصدار من ماكس مارا، التي تمّ تنسيقها مع الجوارب العالية حتى الرّكبة وزوج من الأحذية المسطّحة بظلال مطابقة.

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فضّلت العلامة الفرنسية لوي فيتون تقديم البدلة بطبعات مختلطة، بينما تمسّك العديد من المصمّمين بتقديم بدلاتهم المكوّنة من ثلاث قطع بظلّ محايد.

كعادته دائمًا، قدّم مارك جاكوبس الصيحة الجديدة في لون مشرق وجريء، مثل هذه البدلة بظل أصفر الكناري، التي نسّقها مع وشاح تول وحذاء باللون البنفسجيّ الفاقع.

لا يوجد شيء أكثر كلاسيكية من إطلالة بيضاء من الرأس حتى أخمص القدمين كما رأينا في عرض إيترو، حيث قدّمت البدلة المكوّنة من 3 قطع بسترة بليزر مفتوحة وسترة فيست مفتوحة من الأسفل.