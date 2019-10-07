الامارات | وفاة "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة بجلطة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "نعيمة" آخر أفيال حديقة حيوان الجيزة بجلطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير حديقة حيوان الجيزة، الدكتورة مها صابر، اليوم، نفوق الفيلة "نعيمة" بحديقة حيوان الجيزة ، موضحة أن المؤشرات الأولية توكد جلطة فى القلب.

وقد تم تشكيل لجنة بيطرية ، من كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشخيص حالة الوفاة.

يذكر أن الفيلة نعيمة هى آخر فيلة فى حديقة حيوان الجيزة، بعد وفاة الفيلة كريمة منذ 3 سنوات، وبعد وفاة "نعيمة" تصبح حديقة حيوان الجيزة خالية من الأفيال.