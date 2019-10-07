مهنياً: يمكنك ابتداء من الآن أن تشقّ طريقك مطمئناً، إذ أنك تطلّ على تأثيرات فلكية مشجّعة، بعد فترة من التعقيدات والصعوبات. تلاحق النشاطات بنمط سريع ووعود كثيرة، وقد توقّع على عقد غير منتظر أو تباشر بعمل جديد وتبحث عن قضيّة شرائية مميزة، كأن تمتلك عقاراً أو منزلاً أو سيارة جديدة أو مجوهرات ثمينة. تتلّقى ربما هديّة أو منحة أو مساعدة من مرجعية حكومية أو من مؤسسة وتحصل على أرباح. تبدو حيويتك مضاعفة، وقد تفتح أمامك أبواب كثيرة تتيح لك فرصة الكسب المادي والمعنوي. تخوض مفاوضات وتكون واثقاً من نفسك. ها هو كوكب المريخ يشكّل الآن طالعاً جيّداً مع برجك، فبعد معاكسته لك طويلاً في برجك ، يعود لينضمّ إلى كواكب أخرى في مواقع مناسبة، عطارد الزهرة من العقرب الصديق ما يجعلك تستفيد من اتصالات مع بعض المراجع النافذة، سواء في عملك أو في تعاطيك مع الحكومات والبلدان، خاصة إذا كنت من مواليد الدائرتين الأولى والثالثة. وقد يحظى مواليد العشرية الأولى بعقد ممتاز أو اتفاق مميّز أو عرض لم يتوقّعوه. قد تُتاح لك فرص مهمّة لكي تحقق أرباحاً عن طريق نشاطات تحبّها كالسفر والنشر والتربية والاتصالات والعلاقات الخارجية، كما النشاطات الفكرية. قد يجذبك الغموض والأسرار، وربما تتحوّل إلى محقّق يلاحق بعض القضايا أمّا إذا كنت تعمل في هذا المجال، فقد تحرز نجاحاً ملفتاً وتقبض على عصابة مثلاً، أو تكشف النقاب عن عملية إرهابية، أو تلقي القبض على بعض المخرّبين. تبدو المفاوضات والإتصالات كلّها مميّزة، تحت تاثير الشمس التي تنقل في تاريخ 23الى برج العقرب كذلك تقوم باستثمارات إذا كنت تنتمي إلى عالم المال والأعمال. وقد تحظى بسلفة أو منحة أو قرض تسعى إليه. تزول المخاوف السابقة وتستعيد ثقتك بنفسك، فتبدو متألّقاً ومنتصراً. تسوّي بعض النزاعات السابقة، كما إنّك تمارس إغواء على شخص مميّز يسعى إليه الكثيرون

عاطفياً: كوكب الحب والشهرة الزهرة في برج العقرب ابتداء من تاريخ 8 ، يزوّدك بكاريزما كبيرة ويجعلك تفرح بكسب القلوب وإيقاعها في شباكك، وتلمع مواهبك الديبلوماسية هذا الشهر لتزيد الروابط متانة وتكاتفاً. اجل، يكون بالنسبة اليك شهراً جميلاً فيكافئك الحبيب بدعمه ووقوفه الى جانبك ساعة الحاجة. لا تشدّد الآن على استقلاليتك، اترك الباب مفتوحاً للحوار والنقاش واسمح للحبيب أن يشدّد هوعلى بعض مطالبه. ان طاقتك على استيعاب حاجات الحبيب كبيرة، فهذه فرصتك المناسبة للإصغاء له والاهتمام به. اسعَ لإرضائه. للعازب قد تتحوّل علاقة أردتها ربما مغامرة عابرة إلى أكثر متانة وعمقاً. لكنّ الكواكب تشير إلى رغبة في التسلية وتمضية الوقت مع شركاء متعدّدين بعيداً عن الإلتزام. أمّا الإرتباطات فقد تشهد افراحا كثيرة الحياة الإجتماعية تبقى صاخبة وتتاح لك فرص لعقد صداقات جديدة ومميّزة.

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