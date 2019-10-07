لن تحتاج إلى جهود كبيرة لكي تحقّق كلّ الأهداف التي رسمتها لنفسك

مهنياً: لن تحتاج في بداية الشهر إلى جهود كبيرة لكي تحقّق كلّ الأهداف التي رسمتها لنفسك. تثمر خطواتك فتتوصّل إلى إنجاز سعيت من أجله طويلاً، وتجمع حولك المؤيدين والوسائل الحديثة لكي تنطلق واثقاً من نفسك. مرّة أخرى تثبت جدارتك يا عزيزي الأسد. تحالفك الكواكب فتشعر أنّك تحرّرت من بعض القيود والأعباء السابقة. تقوم بخطوات فعّالة وتلجأ ربما إلى تحقيقات تخدم مفاوضاتك، فتحصل على معلومات مهمّة ومجدية وتبلغ الهدف المراد بسهولة. تقدّم مقترحات وعروضاً تلاقي التقدير، وتهتمّ بالتفاصيل الصغيرة، وتبدو متطرّفاً تصبو إلى الكمال فتقود حملة أو مسيرة أو فريقاً وتتوصل معهم إلى نجاح. تحصل على ما تريد من وثائق ومستندات أو تربح قضية قانونية أو ربما تنافس أحدهم على منصب وتنجح. لكن هذا لا يمنع أنّ البعض يوجّه إليك انتقادات ابتداء من تاريخ 8 معتوافد الكواكب الى العقرب اي الى مواجهة برجك فتفرض مناخا من اللاثقة او من البلبلة وتولد شعورا بعدم الامان بسبب تغيير في قرار عائلي او زوجي وقد يسود سؤ تفاهم مع المحيط الذي يحاول أن يعترضك في بعض الأحيان، إلا أن كلّ هذه المحاولات تبوء بالفشل. انتقال كوكب الزهرة وعطارد الى برج العقرب يُبلبل الأجواء قليلاً ويجعلك متأفّفاً من حبيب أو مهملاً لبعض الواجبات الشخصية، وربما يشير إلى تفويت فرصة عاطفية مهمّة أو إلى عمليّة تأجيل تزعجك. اعتباراً من تاريخ 8 تشهد على تغييرات في الأجواء وتعيش أوقات لا تُنسى. ربما تعرف لقاء أو بوحاً بالحبّ أو يقدّم لك الشريك برهاناً على حبّه وتعلّقه به. تحظى بترقية أو بمكافأة أو بتقدير كبير، فتبدو سعيداً وفخوراً بنفسك. نصيحة الكواكب هي التعامل بصدق وشفافية، إلا أن كوكبي المريخ من الميزان وبلوتون من الجدي فيتصادمان حوالي تاريخ 4 ، ما يولد بعض التوتر حولك. ابتعد عمّن يُثير غيظك و لاتدخل في جدال، لكن حاول أن تصحح الأوضاع لا أن تتخلّى عن بعض المشاريع.

عاطفياً: من الممكن أيضاً أن تواجه مشاكل عائلية أم صحية ابتداء من تاريخ 8 مع انتقال كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من العقرب وأن تلجأ إلى مَن يساعدك في العلاج. تتحدّث الكواكب عن عودة غائب أو عن عودة اللقاء بقريب ابتعد عنك، أو تحصل على أخبار تخصّ بعض الناس المهمّين بالنسبة لك. أخيراً يجب أن تبقى متعقلاً وحكيماً في كلّ الظروف وأن تتسرّع بقبول بعض الشروط من بدون درس وتدقيق. كوكب الزهرة يدفعك إلى بعض المغامرات ما يتطلّب منك الرويّة قليلاً في حياتك الشخصية وعدم التطلّب من الشريك أو الإحتجاج والإعتراض أو التمرّد. كذلك قد يعني موقع الزهرة في برج العقرب حساسية مفرطة تتميّز بها الآن تجاه الآخر كما خشية على أحد المقرّبين وتوتّر في علاقة كانت حتّى الآن مستقرّة. حافظ على الشرارة في علاقتك العاطفية ولا تتركها تنطفئ، فأنت لا تستطيع العيش مع جوّ جامد وبارد. حاذر أيضاً من غش أو خداع تتعرّض له إذا لم تكن واعياً لم يحصل من حولك. قد تدعوك الكواكب إلى التلذّذ بما لديك الآن والإبتعاد عن الإرتباط والتمتع بأوقات التسلية، بعيداً عن الإلتزامات إذا لم تكن ملتزماً .

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