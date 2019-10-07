مهنياً: يدور نقاش حادّ في بداية هذا الشهر الذي يحمل إليك بعض الصراعات، مع انتقال المريخ لينضم الى الشمس في مواجهة برجك يحذّر من مشادة كلامية قد تتّخذ طابعاً عدوانياً أو تتحوّل إلى عملية عنفيّة، إذا لم تتوخّ الحذر. يقودك التهوّر إلى بعض الحوادث والكسور والجروح، فانتبه جدّاً ولا تعرّض نفسك للأذية مع بعض الأشخاص السيئين. قد تتدخّل ببعض الصراعات وتحاول أن تلعب دور المهدىء والوسيط، وربما تسعى لإيجاد مخارج لبعض المشاكل. إنّ كوكب المريخ في الميزان يصبّ الزيت على النار، ويشير إلى سوء تفاهم قد يتطوّر إلى مواجهات دقيقة، كذلك يُنذر بعودة أحد الأمراض للظهور من جديد في حياتك أو في حياة بعض المقرّبين. تجعلك الشمس من الميزان ايضا جافاً، قاسياً، تقارن بين الحاضر والماضي وترى أنّ الماضي أفضل ممّا تعيشه الآن، وقد ينتابك حزن بسبب بعض الإنطباعات أو تشعر بالحرمان بكلّ بساطة. تنغمس بمسألة مالية معقّدة تتعلّق بأحد أفراد العائلة أو بقضية قانونية تواجهها على غير انتظار. الخبر الجيّد أنه باستطاعتك في هذه الأثناء مقاربة كلّ هذه المواضيع بأعصاب متينة وسلوك هادىء، كما يتجنّب المواجهات وانتظار الوقت لكي يعالج بعض الثغرات. تتبدل الاحداث مع انتقال الشمس الى العقرب في الاسوع الاخير من الشهر لتنضم الى الزهرة وعطارد فتححق احلامك ترتاج وتفرح وتحصل على ترقية اذا كنت تعمل في مجال اداري او حتى فني او سياسي كذلك قد تحقق ارباحا مالية عن طريق بعض الاحداث والمناسبات الاجتماعية السعيدة .

عاطفياً: يعدك كوكب الزهرة إبتداءً من تاريخ 8 بأجواء عاطفية رائعة، فهو يدخل أيضاً إلى موقع مناسب لك لكي يخفّف من الهواجس السابقة والتي قد تظهر في النصف الأوّل من الشهر، بحيث تهدّد الكواكب بقطيعة أو بخلاف جوهريّ مع مَن تحبّ. أمّا بعد تاريخ 8 فتتحوّل أقدار بعض العازبين إلى الأفضل، وقد تتعرّف إلى مَن يملأ حياتك شغفاً وحبّاً. إذا كنت مرتبطاً فتعرف علاقتك تطوّراً ملحوظاً وسعادة قصوى. لكن حاذر في بداية الشهر من بعض الأزمات المتلاحقة في علاقتك الحميمية، أو في تصرّف أحد أفراد العائلة أو في وضعه الصحيّ. ربما تشعر بحاجة ماسّة إلى الدفاع عن قضية بحماس ومن دون مقابل أيضاً.

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