تفتتح الشهر مع أيام من النجاح والوعود

مهنياً: تفتتح الشهر مع ايام من النجاح والوعود ليبدأ مشوارك الايجابي فتعر ترتيبات لسفر او لقرار مهني مفيد جدا لذلك إربط الحزام فإنّ الإنطلاق نحو الأفضل يتأكّد في هذا الشهر الحامل معه آمالاً كثيرة والذي يعد باتصالات ناجحة وارتباطات متينة وأسفار وأفراح وصدقات جديدة. إنّ كوكب مركور يرعى في هذه الأثناء خطواتك ويحثّك على المضي قدماً في تحقيق بعض الأحلام، وذلك ابتداءً من تاريخ 7 حيث ينضمّ إلى كوكب جوبيتير في برج الميزان خلال الأسبوع الثاني من الشهر لكي يبشّرك بجديد وبدور تلعبه في محيطك المهني، يبدو استثنائياً. قد تعقد ارتباطاً مهمّاً وتحقّق هدفاً على أثر بعض التطوّرات التي تفيد مصلحتك. توظّف طاقتك ومهارتك في المكان المناسب وتبدو مطمئناً إلى سير الأحداث. تبرز موهبتك في هذا الشهر وتتاح لك فرصة عرض ما تتمتع به من مهارة وقد تتلقّى عربون وفاء أو تفرح بآت إلى حياتك جديد. كذلك أن تلتقي الشمس عطارد والزهرة في الاسبوع الاخير من الشهر في البيت الخامس فهو أمر جيّد وإيجابيّ يجعلك تتخلّص من بعض المشاكل السابقة ويريحك من عقدة معيّنة ويحثّك على القيام بعمليات تجميلية، حتّى لو مررت ببعض التعقيدات أو التجارب وأكثر المعنيين بها هم مواليد العشرية الاولى. وحده كوكب مارس يعاكس هذا الجوّ ويستقرّ في برج الميزان الذي يعني أحوالك المالية ويطلب إليك التروّي في صرف الأموال وعقد الإتفاقات أو التوقيع على عقود إذا شعرت ببلبلة في هذا الميدان.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب من برج الميزان ومن ثم من برج العقرب الصديق يقدم لك الاجواء العاطفية الدافئة فانت تتقن ادارة لعبة الاغواء وتستطيع كسب الود والاعجاب تكون الأجواء العاطفية والشخصية متفائلة وداعمة، تسيطر على حياتك العاطفية فلن تشعر بالوحدة هذا الشهر ولن تعاني من الشعور بالنقص بل ستتمتع بجاذبية وبحبّ للحياة يهتف قلبك من جديد وتكون مستعدًّا لإعادة النظر ببعض الأخطاء ولطيّ صفحة الماضي للعازب احتفالات افراح سعادة احتمال ان تفكر بزواج او خطوبة عجقة عاطفية حب محبة انسجام.

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