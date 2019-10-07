شهر مهم جدا يحمل إليك الايجابيات على انواعها

مهنياً: شهر مهم جدا يحمل اليك الايجابيات على انواعها لكن حدد اولوياتك ولا تضيع جهودك في المتاهات كما يحمل اليك هذا الشهر الكثير من المشاغل والمصاعب أيضاً التي لا تكسرك بل تجعلك متحديّاً لها في كلّ المجالات. كذلك قد تمر بفترة من التعب بسبب الكواكب المواجهة لبرجك عطارد والزهرة من العقرب يواجهان كوكب اورانوس من برجك ما يولد القلق وسؤ التفاهم والنزاعات ولا تتورط بامور صعبة ومعقدة قد تسير بخطى بطيئة ولكن كنواثق من الوصول، إنّما قد يتغيّر النمط قليلاً بسبب مستجدّات لم تكن في الحسبان، تدفعك ربما إلى ضرورة الحرص على أموالك وممتلكاتك. إذا كنت تقوم بعملية بيع أو عملية شرائية، فقد تحالفك الكواكب في هذا المجال، أمّا إذا كنت تقوم بعملية تنظمية وإعادة الترتيبات فقد تنشغل بأمر له علاقة بإرث أو خلافة أو قسمة. قد تبحث عن حقيقة معيّنة وتحصل عليها في الوقت اللازم. من الأخبار الجيّدة أنّ هناك انقلاباً في بعض الأوضاع يناسب مصالحك المالية. تزوّدك الكواكب بحيوية خرافية فتقوم بواجباتك من دون تعب، فتزدهر الأعمال المادية، وربما تبدأ بعمل مع بعض الأصدقاء أو تشاطرهم فكرة معينة، وتنشأ شراكة جيدة يتيحها بعض الفرص الإستثنائية.

عاطفياً: تستعيد بسمتك وتكون أكثر انفتاحاً على الجميع. قد تعيد النظر ببعض الإرتباطات وإذا كنت خالياً فقد تنتقل من علاقة إلى علاقة أو تتحمّس لأحدهم ثم تتراجع بدون سبب ان الاسبوع الاول من الشهر مع وجود الزهرة في الميزان يحمل إليهم مكافأة جيّدة واعترافاً بقدراتهم أو عرضاً يكون استثنائياً.لكن سوف تخوض معارك عاطفية وتتراجع عن التزام وقد تكثر الخلافات في الحياة العائلية أو يُسبّب لك أحد المقرّبين ببعض المشاكل.ابتداء من تاريخ 8 مع انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من العقرب تأسف لإحدى الأوضاع أو تنفر من بعض التصرّفات. ربما ترفض بعض الدعوات بدون أي سبب، وتنعزل بعيداً عن الناس أو تشعر بالتعب وتخاف على صحّتك وتنتهي من مشكلة لتبدأ بأخرى، الزهرة في برج العقرب يثير في نفسك الشكوك أو يُشعرك بعدم الأمان والإستقرار.

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