مهنياً: تتقدّم بنخوة نحو أعمالك، لكنّ الأجواء تحمل هرجاً ومرحاً، مع وجود المريخ والشمس عطارد والزهرة في مواجهة برجك من الميزان وتنذرك ببعض الصعوبات التي تعترض الطريق. بالاضافة الى انتقال المريخ الى معاكسة برجك من الميزان الذي يشكل مربعا فلكيا مع كوكب زحل من الجدي ما يجعل الامور اكثر دقة مطلوب منك التصرف بمنطق ومرونة وحاذر من التسرّع أو مواجهة أصحاب النفوذ أو التستر وراء بعض الأكاذيب. كن شفّافاً واعترف بأخطائك إذا اضطررت لذلك. لاشكّ أنّك مقبل على عمل كثير وتغيير وتجديد في مجالك، وانّ الأمر لن يكون سهلاً. قد تضطرّ إلى احتواء بعض المشاكسات والإعتراضات أو إحدى الأزمات، وربما تتعاظم مخاوف من قلب الطاولة في بعض الأحيان، ومواجهة أحد المسؤولين النافذين. في الجوّ صراع على سلطة معيّنة وقد تمرّ بحالة من الهذيان وارباك أيضاً. مطلوب منك الهدوء وترطيب الأجواء وحصر الحوار بملف محدّد في كلّ مرّة. أترك البعض وشأنهم وحاول أن تتخلّى عمّا لم يعد مفيداً. ولا تغامر في اي مجال حتى ولو كانت الاغراءات كثيرة كن على بينة من كل تفصيل ولا ترم نفسك في المجهول لكن هذا لا يعني أنّك لن تحصل على ما تطلب، بالعكس فقد تفاجئك الظروف باتصال يدعوك إلى شغل مركز أو القيام بمهمّة أو الحصول على مستندات تريدها أو وثائق وستسعد بذلك، وسيكون ذلك في النصف الأول من الشهر، وقد تتاح لك فرصة جديدة عبر بعض الأحبّاء أو أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء. سدّد ديونك في هذه الفترة وادفع ما عليك متخلّياً عمّا لم يعد مفيداً. قد يكون السفر في هذا الشهر جيّداً، لكن ابتعد عن النشاطات القاسية والتي تتطلّب مجهوداً كبيراً.

عاطفياً: تشهد الحياة العاطفية حركة كبيرة وبلبلة أيضاً، مع وجود كوكب الزهرة في برج الميزان يجعلك تشكّك في بعض الأمور أو تبدو غيوراً وتملكياً. قد تتهم الحبيب بحبّ أو علاقة أخرى موازية لعلاقتكما. تشكّك أيضاً بنفسك وتتراجع المعنويات وذلك في تاريخ 8، عندما ينتقل الزهرة إلى برج العقرب ويقلب الأمور رأساً على عقب، فتجد مبتغاك وتلتقي بالحبيب إذا كنت عازباً. تمارس سحراً ، وتلفت الأنظار والقلوب. ربما تشتدّ المغامرات في هذه الفترة وتطلّع على أمر يجعلك سعيداً، أو تسافر مع الحبيب أو تلتقي به خارج منطقتك أو بلادك.

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