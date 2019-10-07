بينهن هيفاء وهبي.. 7 فنانات ارتدين نفس الفستان من توقيع مصمم عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يبدو أن فستان المصمم الكويتي يوسف الجسمي، القريب من الجسم والمنفّذ بخامة برّاقة نال إعجاب العديد من النجمات العالميّات والعربيّات؛ إذ ارتدته نحو 6 فنانات، بقصات مماثلة.

ولعل آخرهن إطلالة بيونسيه الأخيرة التي أصبحت حديث الناس؛ إذ أبهرت النجمة الأمريكية جمهورها بإطلالتها المفاجئة في حفل افتتاح استديو الإنتاج السينمائي Tyler Perry Studios في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة. وبدت متألّقة للمناسبة بثوب ذهبيّ برّاق تميّز بكمّيه الطويلين وياقته العالية.

وحمل هذا الثوب توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي، علما بأنها ليست المرة الأولى التي ترتديه، ونسّقت إطلالتها مع أقراط ماسيّة طويلة من مجوهرات Anabela Chan، واعتمدت مكياج الشفاه الحمراء وتسريحة الضفيرة الطويلة جداً، وفقًا لـ"العربية".

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وكانت المغنية والممثلة الأمريكية كي كي بالمر ظهرت بثوب مماثل لثوب بيونسيه في التصميم واللون، خلال حفل توزيع جوائز MTV Awards2019 الأخير. كما تألّقت المغنية الأمريكية نيكول شيرزنغر بتصميم مماثل ولكن من دون أكمام وجاءت جميعها من تصميم الجسمي.

كما ظهرت النجمة هيفاء وهبي في إحدى حفلاتها أواخر شهر سبتمبر بثوب أبيض برّاق من توقيع الجسمي، كما ارتدت التصميم نفسه ليدي جاجا ولكن باللون الأسود. وكانت النجمة الكنديّة سيلين ديون ظهرت في أولى حفلات جولتها الفنيّة الجديدة بثوب أحمر برّاق من تصميم الجسمي أيضا.

أيضًا ارتدت كايلي جينر نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي وعارضة الأزياء، الفستان ذاته، ونشرت مؤخرًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعض الصور الخاصة باحتفالها بعيد الميلاد لهذا العام، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة، تكونت من فستان لامع، مزين بالكامل بالحبيبات البراقة، بتوقيع الجسمي.