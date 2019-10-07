بالصور- إليكِ أحدث صيحات موضة البوت الشتوي وطريقة تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

مع اقتراب فصل الشتاء تبحث الفتيات عن أنواع الأحذية الشتوية التي تناسب إطلالتها وتكون رائجة وجذابة.. في السطور التالية نستعرض لكم أحدث صيحات الموضة النسائية في الأحذية، وخاصة البوت:

بايكر بوت لإطلالة شتوية جريئة

يتربع "بايكر بوت"،"Biker Boot" (بوت قائدي الدراجات النارية) على عرش موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة وجذابة من ناحية وشعورًا بالثبات والاستقرار أثناء المشي من ناحية أخرى.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن "بايكر بوت" أو بوت قائدي الدراجات النارية يمتاز بالأربطة والسحّاب والأبازيم والنعل السميك، كما أنه يكتسي في الغالب باللون الأسود.

ويأتي "بايكر بوت" بطول يصل إلى الكاحل "أنكل بوت" أو يطل بمظهر البوت التقليدي ذي الساق الطويلة.

وأضافت شولتس أن بايكر بوت يتناغم بطبيعة الحال مع سروال جينز، في حين يمكن تنسيقه مع تنورة أو فستانٍ للتخفيف من حدة طابعه الذكوري ولإضفاء لمسة أنوثة على المظهر.

- "البوت المخملي" لإطلالة شتوية فخمة

يكتسي البوت هذا الشتاء بالمخمل ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالفخامة والأبهة. كما يكسو المخمل هذا الموسم البوت ذو الأربطة وبوت الكاحل بصفة خاصة، سواء كان البوت ذا مقدمة مدببة، أو مستديرة، أو ذا كعب عالٍ، أو كعب ضخم.

و"البوت المخملي" يطل هذا الشتاء بألوانٍ زاهيةٍ كالأحمر، والأحمر بلون البوردو، والوردي، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأزرق الداكن، كما تتألق بعض الموديلات بالنقوش كنقوش الزهور المفعمة بالرقة والأنوثة.

- "البوت الطويل" لإطلالة شتوية أنيقة

يعد البوت الطويل قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية؛ حيث يمنح السيقان إحساسًا بالدفء من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة أناقة وأنوثة من ناحية أخرى.

و"البوت الطويل"، الذي يصل طوله إلى الركبة، يعد هو الموديل التقليدي للبوت، وبطل هذا العام بألوانه الزاهية التي تخطف الأنظار كـ"الكراميل والأحمر البوردو"، إلى جانب الألوان الكلاسيكية كـ"الأسود والبني الداكن".

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كما يأتي "البوت الطويل" مصنوعًا من جلدٍ ناعمٍ ولامعٍ أو جلد الشامواه الأنيق، في حين تطل بعض الموديلات بمظهرٍ مترهلٍ "slouchy"، والذي يمتاز طابع جريء ومتحرر.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز "البوت الطويل" هذا الموسم بكعبٍ نحيفٍ وعالٍ؛ ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تفيض بالأنوثة.

- أحذية الشتاء تتألق بمظهر جلد التمساح

تتألق الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 بمظهر جلد التمساح الذي يزين هذا الموسم: "البوت وحذاء الباليرينا المسطح والحذاء ذا الكعب العالي وحذاء اللوفر بلا أربطة (Loafer)".

وإلى جانب الألوان الكلاسيكية كـ"الأسود والبني والرمادي" يزهو جلد التمساح بألوانٍ نابضةٍ بالحياة كـ"الوردي والأصفر"؛ ليُضفي لمسة جاذبية وبهجة على المظهر.

كما يكسو جلد التمساح كعب الحذاء أيضا؛ لمزيد من الأناقة والفخامة. ويتناغم البوت الطويل مع تنورة جلدية متوسطة الطول (ميدي)، كما يمكن تنسيقه مع سروال جينز، على أن يتم وضع السروال داخله.

- "بوت البطة" نجم موضة الخريف

يمثل بوت البطة "Duck Boot" نجم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020، وهو بوت ذو مقدمة مربعة "Square Toe"، ويجعل هذا التصميم المسطح المرأة تشعر براحةٍ فائقةٍ أثناء المشي، فضلاً عن طابعه المتفرد، الذي يخطف الأنظار.

و"بوت البطة" يظهر في صورة "بوت الكاحل" أو "بوت الكاوبوي" أو "البوت ذي الساق الطويل"، ويتألق هذا الموسم بالأربطة وبنقوش جلد الحيوانات كـ"نقوش جلد الثعبان" أو يتلألأ بالجلد اللامع.

- "البوت العسكري" نجم الموضة النسائية

أفادت مجلة "Elle" الألمانية بأن "البوت العسكري"، "Combat Boot" يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2019/2020 أيضًا ليمنح المرأة إطلالة قوية تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن "البوت العسكري" يمتاز بطابع عملي وشخصيةٍ شرسةٍ يرسم ملامحها النعل الضخم والأربطة والسحّاب (السوستة) والأبازيم.

ولتخفيف الطابع الذكوري القوي يمكن تنسيق البوت مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل فستان ذي قصّة انسيابية أو تنورة تزدان بنقوش الكاروه أو خامات فاخرة وناعمة كـ"الحرير والدانتيل والأورجانزا"؛ حيث تخلق هذه التوليفات تباينًا مثيرًا يخطف الأنظار.