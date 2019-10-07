أفضل ماسكات العناية بالبشرة.. للوجه والرقبة وسطح اليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - لكل من تعاني شحوب البشرة وجفافها وخلوّها من النضارة والتألق، اخترنا لكِ 4 وصفات طبيعية من أفضل ماسكات الوجه لتعيد إلى بشرتكِ رونقها وحيويتها ونضارتها، والتي تعدّ غنية جدًّا بالفيتامينات والمعادن والعناصر الأساسية المفيدة للبشرة.



ماسك الأفوكادو للوجه

ماسك الأفوكادو



يساعد الأفاكادو كثيرًا على ترطيب البشرة وتعزيز نضارتها وليونتها، كما يغذيها بعمق ويشدّها ويضخّها بالزيوت الأساسية والعناصر المضادة للشوارد الحرة الطليقة، المسببة لجفاف وتشقق البشرة وظهور التجاعيد. فقط اهرسي حبة أفوكادو متوسطة الحجم واخلطيها مع ملعقة من اللبن، وملعقة صغيرة من العسل، وطبقي الماسك على الوجه والرقبة وسطح اليدين أيضًا واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر ثم البارد، واستمري على هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوّة.



ماسك العسل للوجه

ماسك العسل



تتعدد فوائد العسل على البشرة مهما كانت نوعيتها، فهو رائع لـ ترطيب البشرة الجافة، ومعالجة خطوط التجاعيد التي تهاجم البشرة، ويستهدف آثار البثور والندبات ويعدّ مثاليًّا لتفتيح لون البشرة وتنعيم ملمسها، وتنقيتها من كل الإلتهابات، فقط اخلطي مقدار ملعقة من العسل النقي مع بعض القطرات من زيت اللوز، وامسحي بها على كامل الوجه، وبعد مرور 10 دقائق على القناع يمكنكِ مسحه بقطنة دائرية مشبّعة بـ ماء الورد البارد.



ماسك القهوة للوجه

ماسك القهوة



يعدّ قناع القهوة رائعًا لعمل سكراب للوجه لـ تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على السطح ، كما يمنح قناع القهوة البشرة ملمسًا حريريًّا ويعزز من نضارتها وليونتها، وينشط حتمًا حركة الدورة الدموية من خلال التدليك، ما يجلب المزيد من الأوكسجين إلى كامل خلايا الوجه. فقط اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان، وأضيفي إلى المزيج القليل من الحليب، وافردي القناع على كامل البشرة واستمري بالفرك بلطف بدءًا من جانبي الأنف باتجاه الأذنين، ثم تحت الذقن وأعلى الجبين وبعد 10 دقائق اشطفي القناع لتحصلي على بشرة متوردة وناعمة، ويمكنكِ ترطيبها بالكريم المعتاد أو زيت اللوز الحلو.



ماسك اللبن والنشاء للوجه

ماسك اللبن والنشاء للوجه



يساعد اللبن على إغلاق المسام الواسعة واستهداف مشكلة البثور، وتنعيم البشرة لاحتوائه على حمض اللبنيك، ويمكنكِ تعزيز نتائجه مع إضافة النشا القابض والمبيّض لاستهداف التبقعات والهالات الداكنة إن وُجدت، كما يمكنكِ إضافة زلال بيضة واحدة، إذا كانت البشرة متقدمة في السن لاستهداف مشكلة التجاعيد، وتنعيم الخطوط الرقيقة الواضحة عليها. فقط أضيفي إلى مقدار ملعقة كبيرة من اللبن كامل الدسم، ملعقة كبيرة من النشاء، وامسحي به على البشرة والرقبة وسطح اليدين، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد مع كريات القطن.



جربي هذه الماسكات وعالجي شحوب الوجه، واستعيدي نضارته ومظهره المنتعش والشاب والحيوي، مع هذه الخلطات الطبيعية السريعة والمفيدة.

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