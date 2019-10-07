ماسكات لتفتيح البشرة في الشتاء المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - البشرة تتعرض دائمًا للكثير من المشاكل مع تغيّر الفصول، ومن أكثرها شيوعًا هي مشكلة البقع الداكنة، وتغيّر لون البشرة، ما يجعل الصبايا يلجأن إلى كريمات التفتيح وغيرها من المنتجات التي تساعدهنّ على تفتيح البشرة.

ولكن ربما تعرّضين بشرتكِ للكثير من المشاكل إن لم تعتمدي على المنتَج المناسب، بخاصة وأنّ مشاكل التفتيح تحتاج إلى منتجات ذات ثقة حتى لا تضر بشرتكِ.

لهذا يمكنكِ اللجوء إلى الأسلوب الآمن، باعتماد الوصفات والخلطات الطبيعية التي لن تضر ببشرتكِ على الإطلاق، لأنها لا تحتوي على أيّ مركبات غير معروفة أو كيماويات.



ماسك اللوز والليمون

ماسك اللوز والليمون



- 10 حبات من اللوز المطحون

- ملعقة كبيرة حليب

- كمية من الماء للعجين قد تحتاجين ربع كوب

- ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة دقيق





أضيفي المواد غير السائلة إلى بعضها، ومن ثم أضيفي الماء والحليب.

اخلطي المواد جيدًا حتى تصبح كالعجين المتماسك.

ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء.

كرري الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًّا للحصول على بشرة فاتحة كـ بياض الثلج، فاللوز يحتوي على الأوميغا 3 والأحماض الدهنية التي تقاوم التجاعيد، وتزيل الخلايا الميتة، والليمون كذلك يزيل التصبغات والبقع والداكنة، والحليب والدقيق يساعدان بشرتكِ على التفتيح وتوحيد لونها.



ماسك الأرز مع الليمون والعسل

ماسك الأرز



- ملعقة كبيرة أرز مطحون بعد نقعه في الماء

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة ليمون

- ملعقة كبيرة حليب



اخلطي الأرز مع العسل والليمون، ومن ثم ابدئي في إضافة الحليب حتى يتحول الخليط إلى عجين يمكن وضعه على الوجه.

ضعي الخليط على بشرتكِ، والرقبة.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة ونضرة، فالحليب بمثابة مرطب طبيعي، ويحتوي العسل على الفيتامينات التي تغذي بشرتكِ، بينما يساعدكِ الأرز على تفتيح بشرتكِ، مع الليمون الذي يقتل البكتريا ويزيل الجلد الميت.

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