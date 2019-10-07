ماسكات لتفتيح اليدين في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - الجفاف الشديد الذي تتعرض له اليدان في فصلي الشتاء والخريف، قد يتسبب في مشكلة ظهور البقع الداكنة، وتغيّر لون الجلد، وتفقدين تلك اللمسة الناعمة ليديكِ.

لهذا إليكِ ماسكات لـ تفتيح اليدين في الشتاء المقبل بمكونات سهلة وطبيعية.



ماسك الليمون والسكر البني



- عصير ليمون

- سكر بني

- فازلين



انقعي يديكِ في وعاء به ماء دافئ قبل عمل الماسك، حتى يصبح الجلد رطبًا.

جففي يديكِ بالمنشفة بلطف.

ضعي الليمون والسكر على بشرة يديكِ، وابدئي بالفرك لمدة دقيقة.

اتركي الخليط على اليدين لمدة ربع ساعة تقريبًا.

اشطفي يديكِ بالماء ومن ثم ضعي الفازلين، واتركيه على اليدين.



ماسك ماء الورد والحليب وفيتامين E



- 2 ملعقة كبيرة من الحليب

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- كبسولة فيتامين E





اخلطي المكونين مع بعضهما في وعاء عميق.

اِنقعي يديكِ بالخليط وضعيه على يديكِ لمدة 20 دقيقة.

اُشطفي يديكِ بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحفاظ على بشرة يديكِ.



ماسك زيت الزيتون والغليسرين

زيت الزيتون



- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة غليسرين



ضعي زيت الزيتون والغليسرين على بشرة يديكِ.

اتركي الخليط على بشرة يديكِ، لمدة نصف ساعة، ولنتيجة فعالة أكثر، جربي ارتداء القفازات البلاستيكية.

كرري الماسك 3 مرات أسبوعيًّا لضمان الحصول على بشرة يد ناعمة، كما أنه يحمي أظافركِ أيضًا من التقصف.

إقرئي أيضاً

عصير الخيار علاج طبيعي للبشرة التالفة

أفضل صابونة لبشرة كبياض الثلج... من صنع يديك

تخلّصي من تصبّغات الشمس مع هذه الوصفات الطبيعية