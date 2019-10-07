فوائد مذهلة لزبدة الشيا لبشرتِك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - زبدة الشيا معروفة منذ القدم بمدى أهميتها في علاج الكثير من المشاكل للبشرة، فهي تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجلد، مثل الأحماض الدهنيّة المشبّعة كحمض الستياريك stearic، وحمض الأوّليك اللذين يعززان حيوية البشرة، بالإضافة إلى فيتامين E وفيتامينA وهما إحدى الفيتامينات المهمة التي تحتاجها البشرة لنضارتها.



أهمية زبدة الشيا للبشرة

أهمية زبدة الشيا للبشرة



- تحمي بشرتكِ من آثار أشعة الشمس الضارة.

- ترطيب رائع وفعال لـ البشرة الجافة.

- تغذي البشرة بالفيتامينات وتحفّز إنتاج الكولاجين.

- تخفف من أعراض الالتهابات والشعور بالحكة.

- تكافح الشيخوخة وعلامات تقدم السن.



ماسكات زبدة الشيا مذهلة للبشرة



خليط زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو

خليط زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو



المكونات

- كمية بسيطة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة حليب دافىء



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تذوب الزبدة مع الحليب الدافىء.

وزعي الماسك على بشرتكِ بفرشاة.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة تقريبًا، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء ثم البارد.

هذا الماسك هائل لكل أنواع البشرة، تحديدًا البشرة الجافة، أو التي تعاني بعض الالتهابات، جرّبيه في المساء قبل النوم مرة أسبوعيًّا.



ماسك زبدة الشيا وزيت والعسل

ماسك زبدة الشيا وزيت والعسل



- ملعقة صغيرة عسل

- كمية تعادل ملعقة صغيرة من زبدة الشيا



ضعي العسل مع زبدة الشيا في المايكروييف لمدة 10 ثوانٍ.

ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافىء ثم البارد.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتجديد حيوية بشرتِك.

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