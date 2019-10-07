أفضل الخلطات لتفتيح الشعر بشكل طبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - هل تفتشين عن طرق طبيعية بهدف الحصول على لون شعر فاتح بعيداً عن صبغات الشعر التي تؤذي الشعر وتلحق ضرراً كبيراً به؟ بإمكانك العمل على تفتيح الشعر بواسطة خلطات طبيعية فعالة جداً وآمنة على الشعر، وليس لديها أي أثار جانبية على فروة الرأس.

وفي ما يلي، سنعرفك الى مجموعة من أفضل الخلطات الطبيعية لتفتيح الشعر بشكل طبيعي وبسهولة.

تفتيح الشعر بالخلطات الطبيعية



خلطة العسل والخل

اخلطي كوبين من الخل وكوباً من العسل الخام، ثم أضيفي إليهما ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبّقيها على شعرك مع الحرص على تمشيطه للتأكد من توزيع الخليط بالتساوي على شعرك. بعدها، لفي شعرك بغطاء بلاستيكي مخصص للشعر أو بمنشفة دافئة، واتركيه لمدة ساعتين كاملتين. وبعد مرور المدة المطلوبة، اغسلي شعرك على طريقتك الاعتيادية.



خلطة القرفة

ضعي ملعقتين صغيرتين من القرفة المطحونة في كمية من البلسم تكفي لطول شعرك، وامزجيهما جيداً. من ثم، طبقي البلسم على شعرك بشكل متساو ولفيه بخطاء مخصص للشعر أو بمنشقة عادية، واتركيه لمدة ساعتين ونصف الساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.

القرفة لتفتيح الشعر



خلطة الليمون

اخلطي مقدار كوب من المياه مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. بعدها، طبقي الخليط على خصلات شعرك في شكل متساو، واجلسي تحت الشمس الى أن يجف شعرك كلياً. من ثم، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة البابونج والحناء

امزجي كمية متساوية من كل من البابونج والحناء، وأضيفي إليها قليلاً من المياه المغلية. واظبي على تحريك المكونات الى أن تحصلي على عجينة متماسكة. بعدها، طبّقي العجينة على شعرك ولفّيه بقبعة أو بكيس بلاستيكي، واتركيه لمدة ساعتين. ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

أقوى الخلطات لتفتيح الشعر



خلطة العسل وزيت جوز الهند

امزجي كوباً من خل التفاح ونصف كوب من العسل الطبيعي وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. وحين تمتزج المكونات مع بعضها البعض، طبقيها على شعرك قبل الخلود الى النوم، لفي شعرك بمنشفة أو غطاء بلاستيكي، واتركيه حتى صباح اليوم التالي. وعند الاستيقاظ، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وشطفيه بالماء الدافئ.

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