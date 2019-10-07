قماش التويد يزيد من فخامة أزيائك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - يعتبر قماش التويد من أكثر الأقمشة المحبّبة في إطلالات الشتاء، بفضل قدرته على إضفاء لمسة دفء وفخامة على حضور السيدة وإطلالتها. اختاريه بألوان متنوّعة في الموسم المقبل وانعمي برفاهية الأناقة.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

مكياج وشعر: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: AKRIS , TOD’S, MAISON COMMON, ANDREW GN , Renaud PELLIGRINO (Paris) ,ST. JHON . From Patchwork Boutique and Tod’s





سترة من التويد والجلد. السعر 1295$

سروال باللون الأسود. السعر 795$

كلاهما من Akris

حقيبة من جلد التمساح. السعر 1280$

حذاء من الجلد الأسود. السعر 742$

كلاهما من Tod’s





فستان من Andrew GN. السعر 2959$

حذاء بلون الهافان. السعر 510$

حقيبة من الجلد الطبيعي. السعر 1392$

كلاهما من Tod’s

أزياء بالأبيض والأسود لإطلالة كلاسيكية

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سروال باللون الأسود. السعر 555$

سترة مزيّنة باللؤلؤ. السعر 1470$

كلاهما من Maison Common

حقيبة من Tod’s. السعر 2382$





سروال باللون الأسود. السعر 555$

سترة من التويد. السعر 1375$

كلاهم من Akris

حقيبة من Renaud Pellegrino (Paris). السعر 1995$





توب مزيّنة بالرسوم. السعر 465$

سترة من التويد. السعر 1470$

كلاهما من Maison Common

سروال من Andrew GN. السعر 950$





فستان من St.John. السعر 880$





سترة من Maison Common. السعر 1360$

سروال من Andrew GN. السعر 895$

7 تنسيقات تمنحك إطلالة عصرية وحضارية