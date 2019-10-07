موديلات عبايات ملونة من وحي الفاشينيستا المحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - تأتي العبايات الملونة على أول قائمة صيحات موضة 2019، كوني السباقة في تنسيقها بطرق مبتكرة هذا الخريف على غرار الفاشينيستا المحجبات.
عبايات زرقاء باستيلية
واكبت أشهر الفاشينيستا المحجبات آخر توجهات الموضة العالمية بإعتماد العبايات الزرقاء السماوية والتي زين بعضها بتطريزات فضية ترشحها لتكون رفيقتك في السهرات، نسقيها مع كلاتش وحذاء فضي، وللنهار نسقي العباءة الباستيلية مع فستان أبيض طويل وطرحة بيج فاتحة.
عبايات باللون الجملي موضة 2019
يبدو أن اللون الجملي سيكون نجم خريف 2019، نسقي عباءة بهذا اللون الفخم مع بنطال جينز Skinny وقميص أبيض وأكملي اللوك بطرحة شيفون بلون النيود وأنتعلي حذاء Pointy بكعب رفيع من نفس لون العبايه.
إطلالة أنيقة بالعباية
أعتمدي صيحة التونيك الأبيض الطويل لإطلالة محتشمة تناسب الحجاب ونسقيه مع بنطال أسود Skinny وأكملي أناقتك خلال النهار بعبايه بنية وأرتدي طرحة سوداء وحقيبة كتف سوداء مزودة بسلسال ذهبي.
العبايات البيضاء لإطلالة ناعمة
يضفي اللون الأبيض لمسة ناعمة وراقية على أي إطلالة لذا جربي تنسيق عباءة بيضاء مفتوحة من الأمام مع فستان فضفاض من نفس اللون وأعتمري طرحة شيفون بيضاء على أن يكون لون الحذاء نيود بلون الجلد.
عبايات سوداء لإطلالة كلاسيكية
اذا كنتِ من عشاق الستايل الكلاسيكي، ننصحك بإختيار عبايه سوداء مزدانة بطبعات ملونة لتنفحي إطلالتك النهارية بلمسة مرح لا تفتقر إلى الأناقة، واعتمري طرحة سوداء.
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