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موديلات عبايات ملونة من وحي الفاشينيستا المحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - تأتي العبايات الملونة على أول قائمة صيحات موضة 2019، كوني السباقة في تنسيقها بطرق مبتكرة هذا الخريف على غرار الفاشينيستا المحجبات.

 

عبايات زرقاء باستيلية

عبايات باستيلية
عبايات باستيل


واكبت أشهر الفاشينيستا المحجبات آخر توجهات الموضة العالمية بإعتماد العبايات الزرقاء السماوية والتي زين بعضها بتطريزات فضية ترشحها لتكون رفيقتك في السهرات، نسقيها مع كلاتش وحذاء فضي، وللنهار نسقي العباءة الباستيلية مع فستان أبيض طويل وطرحة بيج فاتحة.



عبايات باللون الجملي موضة 2019

عباءة باللون الجملي مع الجينز
عبايه  باللون الجملي مع الجينز


يبدو أن اللون الجملي سيكون نجم خريف 2019، نسقي عباءة بهذا اللون الفخم مع بنطال جينز Skinny وقميص أبيض وأكملي اللوك بطرحة شيفون بلون النيود وأنتعلي حذاء Pointy بكعب رفيع من نفس لون العبايه.

 


إطلالة أنيقة بالعباية

عباءة مع تونيك طويل
عبايه مع تونيك طويل



أعتمدي صيحة التونيك الأبيض الطويل لإطلالة محتشمة تناسب الحجاب ونسقيه مع بنطال أسود Skinny وأكملي أناقتك خلال النهار بعبايه بنية وأرتدي طرحة سوداء وحقيبة كتف سوداء مزودة بسلسال ذهبي.

 

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العبايات البيضاء لإطلالة ناعمة

عباءة بيضاء
عبايه بيضاء



يضفي اللون الأبيض لمسة ناعمة وراقية على أي إطلالة لذا جربي تنسيق عباءة بيضاء مفتوحة من الأمام مع فستان فضفاض من نفس اللون وأعتمري طرحة شيفون بيضاء على أن يكون لون الحذاء نيود بلون الجلد.

 


عبايات سوداء لإطلالة كلاسيكية

عباءة سوداء
عبايه سوداء


اذا كنتِ من عشاق الستايل الكلاسيكي، ننصحك بإختيار عبايه سوداء مزدانة بطبعات ملونة لتنفحي إطلالتك النهارية بلمسة مرح لا تفتقر إلى الأناقة، واعتمري طرحة سوداء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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