موضة البدلة للمحجبات من أسابيع الموضة العالمية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - البدلة واحدة من أكثر الصيحات التي ستهيمن بشكل كبير على عالم الموضة، فقد وجدناها بأكثر من تصميم مميز للكثير من بيوت الأزياء العالمية، خلال أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2019.
وأفضل ما يميز موضة البدلة هو الاحتشام، ما يجعل منها قطعة مناسبة للصبايا المحجبات، خاصة مع ظهور موضة الجاكيت الطويل والواسع.
ولهذا اخترنا لك الكثير من تصاميم البدلة المميزة، من وحي أسابيع الموضة العالمية. وإليك التفاصيل...
البدلة بخامة التويد من Chanel
ألهمتنا مجموعة شانيل لهذا العام، بمجموعة أنيقة وفخمة من التصاميم العصرية، كان أبرزها البدل بخامة التويد التي تشتهر بها الدار، ومع الخامة الثقيلة والمريحة، يمكنك اعتماد هذا الموديل الأنيق، مع حجابك باللون الأسود، لإطلالة كلاسيكية غاية في الفخامة.
البدلة الكاروهات من Michael Kors
ظهرت موضة الكاروهات بقوة في الشتاء والخريف الماضيين، ومازالت هذه الموضة مستمرة معنا لهذا الموسم.
وأفضل التصاميم التي يمكنك اعتمادها للبدلة، هو اختيار الكاروهات الأنيق، كالذي شاهدناه بعروض مايكل كورس، مع البنطلون الواسع القصير والجاكيت ذي الأكتاف العريضة.
البدلة الجلد غاية في الترف من Ermanno Scervino
أكثر ما لفتنا في هذا التصميم، هو موضة الموديل الجلد للبنطلون ذي التصميم الواسع الذي يلائم المحجبات، فعادة لا تستطيع الصبايا المحجبات ارتداء البناطيل الجلد بسبب التصميم الضيق الذي لا يناسب الاحتشام لديهن، لكن هذه البدلة مثالية لهن، خاصة مع تنسيق قميص طويل تحت جاكيت البدلة القصير نسبيا، لإطلالة عملية وبها لمسة من النمط الكلاسيكي المترف أيضا.
البدلة الواسعة مع حزام الخصر من Rejina Pyo
إذا كنت تفكرين في اعتماد تصميم للبدلة الواسعة، فيمكنك اختيار هذا الموديل من Rejina Pyo، مع حزام الخصر العصري، لإطلالة رشيقة، مع حجابك القصير المحكم، وبوت الكاحل ذي الكعب العالي.
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