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موضة البدلة للمحجبات من أسابيع الموضة العالمية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2019 04:39 مساءً - البدلة واحدة من أكثر الصيحات التي ستهيمن بشكل كبير على عالم الموضة، فقد وجدناها بأكثر من تصميم مميز للكثير من بيوت الأزياء العالمية، خلال أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2019.
وأفضل ما يميز موضة البدلة هو الاحتشام، ما يجعل منها قطعة مناسبة للصبايا المحجبات، خاصة مع ظهور موضة الجاكيت الطويل والواسع.
ولهذا اخترنا لك الكثير من تصاميم البدلة المميزة، من وحي أسابيع الموضة العالمية. وإليك التفاصيل...

 

البدلة بخامة التويد من Chanel

البدلة بخامة التويد من Chanel
البدلة بخامة التويد من Chanel



ألهمتنا مجموعة شانيل لهذا العام، بمجموعة أنيقة وفخمة من التصاميم العصرية، كان أبرزها البدل بخامة التويد التي تشتهر بها الدار، ومع الخامة الثقيلة والمريحة، يمكنك اعتماد هذا الموديل الأنيق، مع حجابك باللون الأسود، لإطلالة كلاسيكية غاية في الفخامة.

 

البدلة الكاروهات من Michael Kors

البدلة الكاروهات من Michael Kors
البدلة الكاروهات من Michael Kors



ظهرت موضة الكاروهات بقوة في الشتاء والخريف الماضيين، ومازالت هذه الموضة مستمرة معنا لهذا الموسم.
وأفضل التصاميم التي يمكنك اعتمادها للبدلة، هو اختيار الكاروهات الأنيق، كالذي شاهدناه بعروض مايكل كورس، مع البنطلون الواسع القصير والجاكيت ذي الأكتاف العريضة.

 


البدلة الجلد غاية في الترف من Ermanno Scervino

البدلة الجلد غاية في الترف من Ermanno Scervino
البدلة الجلد غاية في الترف من Ermanno Scervino



أكثر ما لفتنا في هذا التصميم، هو موضة الموديل الجلد للبنطلون ذي التصميم الواسع الذي يلائم المحجبات، فعادة لا تستطيع الصبايا المحجبات ارتداء البناطيل الجلد بسبب التصميم الضيق الذي لا يناسب الاحتشام لديهن، لكن هذه البدلة مثالية لهن، خاصة مع تنسيق قميص طويل تحت جاكيت البدلة القصير نسبيا، لإطلالة عملية وبها لمسة من النمط الكلاسيكي المترف أيضا.

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البدلة الواسعة مع حزام الخصر من Rejina Pyo

البدلة الواسعة مع حزام الخصر من Rejina Pyo
البدلة الواسعة مع حزام الخصر من Rejina Pyo



إذا كنت تفكرين في اعتماد تصميم للبدلة الواسعة، فيمكنك اختيار هذا الموديل من Rejina Pyo، مع حزام الخصر العصري، لإطلالة رشيقة، مع حجابك القصير المحكم، وبوت الكاحل ذي الكعب العالي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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