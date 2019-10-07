صور.. بيونسيه تتألق بفستان أصفر لامع من توقيع مصمم أزياء عربي

بإطلالة لامعة تخطف الأنظار وبتوقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو"، تألقت النجمة العالمية بيونسيه في أحدث ظهور لها، بصحبة زوجها الفنان جاي زي، خلال حضورهما حفل افتتاح استوديوهات النجم الأمريكي تايلر بيري.

وتألقت بيونسيه بفستان أصفر طويل، تميز بأنه لامع وضيق وبدون أكمام، مع استعانتها بشعر مستعار أسود اللون، يجمع بين بعض الخصلات البنية.

وعلقت الفنانة العالمية، على حضورها تلك الفعالية الفنية، قائلة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "يوم سعيد.. تهانينا لتايلر بيري على افتتاح استوديوهاته، شعرت أنني محاطة بأبطالي السينمائيين مثل دينزل، والملكة أوبرا، وسبايك، وووبي، وسير بواتييه"، مضيفة: "أنا فخورة جدا، لم أستطع التوقف عن البكاء. شكرا لك أخي على الكثير من الحب والعاطفة.. أنت دائما ما تلهمني لتحقيق أهداف عظيمة".

اقرأ أيضا: قبل ليدي جاجا وبيونسيه.. نجمات عالميات تألقن بأزياء للمصمم العربي "جيسمكو"

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 3 ملايين تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "متألقة كالعادة"، و"جميلة جدا يا بيونسيه"، و"إطلالتك تشبه الهنود كثيرا".

وعلق مصمم الأزياء الكويتي على ظهور النجمة العالمية بفستان من توقيعه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "كوين بي بيونسيه تتألق من كوكب الشرق جسميكو.. واو".