أحمد سعد يكذب سمية الخشاب عن "علاقتهما الجيدة": مش ببص ورايا

فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره بتكذيب تصريحات طليقته الفنانة سمية الخشاب حول "علاقتهما الجيدة"، نافيًا عودة المياه لمجاريها بينهما، بقوله "ده كذب".

سعد: لما ببص لقدام ما ببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه

وردّ "سعد" على ما ذكرته "سمية"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أنا الحمد لله لما ببص لقدام ما ببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه".

سعد: مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي

وعن انطباعه حول وصف "سمية" علاقتها بـ"الجيدة"، أوضح "سعد": "نفسي ننسى المرحلة دي بقى".

وهاجم "سعد" رواد "السوشيال ميديا"، مشيرًا إلى أنَّ البعض يحاول "الوصول للشهرة على حساب حياته الشخصية" قائلًا: "مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

يُذكر أنَّ سعد وسمية انفصلا بعد عام ونصف من زواجهما، وكانت سمية اتهمت سعد بأنَّه كان سببًا في فقدها لطحالها.

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وصرحت الفنانة في أحدث حوار لها لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المعروض عبر فضائية دبي قائلة: "خلافتنا انتهت، وعلاقتنا ببعض طيبة، أحلى حاجة إن الإنسان ميسبش خلافات بينه وبين حد، حلو إن يكون في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتش تكمل حياتك معاهم في يوم من الأيام، ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم".

وعن محاولة العديد التدخل بينهما لتسوية الخلافات، أوضحت: "مفيش مجال للوسطاء، إحنا علاقتنا ببعض كويسة، ممكن يكلمني يسألني على حاجة وأنا كذلك، عادي الحياة حلوة الحمد لله".

أعلن أحمد سعد انفصاله عن سمية الخشاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 28 مارس الماضي، دون إبداء أسباب، متمنيًا لها التوفيق، ليسدل الستار على علاقته بالفنانة الشهيرة، ويكتب بيده نهاية الزيجة.