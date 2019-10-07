تنتظرك أجواء ناجحة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع ناجح وجيد جدا يستحق تكثيف الجهود واخذ المبادرات اخبار دسمة نتائج ممتازة ونوعية وقت فعالة مع توافد الكواكب الى برج العقرب عطارد والزهرة بالاضافة الى انتقال كوكب المريخ من معاكسة برجك من العذراء كما تشجعك التأثيرات الفلكية الايجابية للقمر في برج الجدي يومي السبت والاحد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان ويتحدث عن مفاجأة مهنية رائعة تساعدك على أتخاذ القرارات المصيرية وقد تفرض شروطك وتوجهاتك تتحمل مسؤوليات جديدة وتلاقي الحلول وتكون راضيا عن تطور الظروف والاحوال وستلعب دورا في تنشيط المساعي وتحسين امورك تشعر بتجاوب الكثيرين معك الامر الذي سيساعدك على تحقيق اكثر من انجاز , إستفد من الفرص الاستثنائية إنها فترة مثمرة ومفيدة جداً. لكن سوف تواجه قضية طارئة او تحفظا يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الدلو فتشعر بالارهاق بسبب كثرة الاعباء لا ترتبك حتى ولو شعرت بتعب او تراجع معنوي انها الفترة الاضعف والاصعب فترة مزعجة وفارغة من الحظوظ مخيبة للامال انتبه جدا جدا على صحتك وانتبه من الالتباسات نوعية الوقت سلبية جدا بين سوف تعرقل مشاريعك إبتعد عن الانفعال والتوتر والاجواء الصاخبة وكن حذراً كي لا تقع في فخ الاستفزازات تتغير الظروف لصالحك مع وصول القمر الى برجك بين الاربعاء والجمعة تتحسن الامور وتعطيك وضوح في الرؤية تلاقي الحلول تنجح وتحصل على مكافآت وهدايا اسبوع جيد يخدم مصالحك وحياتك العاطفية والمهنية.

عاطفياً: انتقال الزهرة الى موقع مناسب لبرجك من العقرب المائي الصديق يعدك باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تخوضها بكثير من الحماسة تحدثك عن حدث عاطفي ومفاجأة سعيدة وافراحا وملذات ولقاءات شخصية عائلية واجتماعية مميزة للعازب, تبدو حياتك العاطفية غنية جدا وتحقق بعض الامنيات الشخصية كخطوبة او زواج انه اسبوع مميز لتطوير العلاقة ووضع الاسس المتينة لإنجاحها في المستقبل.

قد يهمك أيضاً :