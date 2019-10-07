تنتظرك أجواء تتسم بالحيوية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا معنويات قوية ثقة بالنفس كبيرة تحت تاثير الشمس من برج الميزان الهوائي الصديق اي في البيت التاسع بيت الشهرة والربح والنجاح لكن سوف تزعجك الأجواء يومي السبت والاحد تحت تاثير القمر من برج الجدي الذي يقلب المعادلات ضدك فتكون الانطلاقة بطيئة غير مناسبة تسبب لك زعل واحباط وتراجع فالجو يبدو ضاغطاً ويتحدث عن تأخير وحواجز وعدائيّة تمنع عليك العمل بحرّية وسلام ويصعب عليك ضبط الانفعالات حاذر التحدي والاستفزاز في هذه الايام المشحونة بالتوتر وسؤ التفاهم من تأخير والتباسات من متاعب مهنية او حتى القانونية تجنّب التحديات والتدخلات الخارجية التهور والعناد والتذمر. يتبدل الوضع الفلكي وتتحسن المعنويات وتفرح لانفراج مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان فتلاقي الدعم المطلوب لافكارك وقضاياك وتدعمك الظروف الفلكية الجيدة والايجابية لتنطلق مسيرة العمل فتكون الاجواء مناسبة للاحتفال بنجاح او بمكافأة الظروف مناسبة للتحرك الجريء ولاقامة ورشات عمل وجلسات حوار بناءة. كذلك سيكون الحظ الى جانبك اذا كنت جاهزا بين الاربعاء والجممة مع انتقال القمر الى برج الحوت اي في بيت المال فتتحرك الامور المالية لصالحك وتقررما تريد وتنفذ تشتري تبيع تستثمر توظف اموالك بطريقة رابحة لكن انتبه من المصاريف الطارئة اسبوع ممتاز كلمتك قوية وواصلة تشجع على الحركة وعلى ادخال بعض التغييرات التي تعدك بانفراجات مالية ومعنوية.

عاطفياً: انتقال كوكب الحب الى مواجهة برجك من العقرب بسبب لك بمشاحنات وبمواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، نه أسبوع صعب ويحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر للتفاهم مع الشريك والاولاد للعازب, تعيش ظروفا متقلبة تكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء والغضب.

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